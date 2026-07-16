Julio Ríos contó el difícil momento de salud que vivió en México en la cobertura del Mundial: "La pasé mal"

Después de más de un mes instalado entre México y Estados Unidos siguiendo de cerca el Mundial 2026, el periodista deportivo Julio Ríos atravesó un inesperado problema de salud que lo obligó a bajar el ritmo de trabajo e incluso ausentarse temporalmente de sus habituales intervenciones periodísticas en su programa Las voces del fútbol (El Espectador Deportes y Canal 5)

El periodista contó que contrajo una bacteria mientras se encontraba en Cancún, una situación que derivó en una fuerte infección y requirió atención médica, hidratación con suero y varios días de reposo.

"Aquí estamos ya, hoy sí, podría decir que bastante recuperado. Muy débil, pero recuperado de esta bacteria que me agarré, que es normal en lugares de mucho calor y estando viajando permanentemente de un lugar al otro", explicó Ríos este jueves al regresar al programa.

Ríos reconoció que el episodio fue más complejo de lo que imaginó. "La pasé bastante mal", resumió, al tiempo que agradeció la asistencia recibida tanto por los médicos que lo atendieron en México como por el equipo del Hospital Británico en Uruguay, que siguió de cerca su evolución.

"Vuelvo a agradecer todas las atenciones que desde el punto de vista médico he tenido y toda la actitud que ha tenido también la gente del Británico en Uruguay, que se han portado maravillosamente", expresó.

El periodista relató que pasó una jornada completa recibiendo suero y debió mantener una alimentación muy liviana para recuperarse. "Suero incluido, sopita ayer, con todas las cosas muy light, y unos cuantos kilos de menos", comentó con humor.

El contratiempo también frustró la preparación física que venía realizando desde su llegada a Norteamérica. Según contó, aprovechaba las buenas condiciones climáticas para entrenar diariamente y mantenerse en forma durante la extensa cobertura del campeonato.

"Había entrenado mucho. Con el buen clima y el calor te dan ganas de entrenar y de estar bien. Lo había hecho espectacularmente, pero pasé tres días muy, pero muy embromado", lamentó.

La infección fue de tal magnitud que le impidió participar del programa del día anterior. "No me dio para poder estar porque no tenía las fuerzas suficientes. Me habían puesto suero durante toda la mañana", explicó.

Julio Ríos en Playa del Carmen.

Sin embargo, una vez que comenzó a recuperarse, no quiso perderse uno de los partidos más importantes del torneo. "Me impactó el partido que disputó Argentina frente a Inglaterra. Me pegué un baño y, como pude, terminé hablando del partido porque me parecía que lo ameritaba", señaló en referencia a un comentario que hizo en vivo luego de finalizado el encuentro.

Con el Mundial entrando en su recta final, Ríos aseguró que ya se encuentra mucho mejor, aunque todavía siente las secuelas físicas del episodio. Incluso reconoció que, tras la intensa actividad entre México y Estados Unidos, empieza a sentir el desgaste del viaje y manifestó sus ganas de regresar a Uruguay una vez concluida la cobertura de la Copa del Mundo.