El formato bomba que prepara Canal 4 y que enfrentaría a un emblemático ciclo de Canal 10: de qué se trata

Canal 4 prepara su principal apuesta para el último tramo del año. La emisora trabaja desde hace semanas en un nuevo proyecto de gran escala que promete sacudir la competencia en el horario central.

Según pudo saber Tv Show, la señal estaría avanzando en la adaptación local de Top Chef, el exitoso formato internacional de competencia gastronómica que desembarcaría por primera vez en la televisión uruguaya. Como parte de los preparativos, el canal trabaja en la construcción de un nuevo estudio especialmente diseñado para albergar las grabaciones del ciclo.

Creado en Estados Unidos y adaptado en decenas de países, Top Chef es un reality culinario en el que cocineros profesionales compiten entre sí a través de diferentes desafíos gastronómicos. A lo largo de la competencia, los participantes deben demostrar técnica, creatividad y capacidad para trabajar bajo presión, mientras un jurado especializado evalúa cada plato y define quién continúa en carrera hasta consagrar al mejor chef de la temporada.

La apuesta de Canal 4 llega después del éxito de Bake Off Famosos durante el año pasado. El certamen de pastelería, protagonizado por figuras del espectáculo y otros ámbitos, logró una destacada repercusión y se convirtió en uno de los grandes sucesos de la señal, consolidando el interés del público por este tipo de competencias.

Lola Moreira, Federico Paz y otros de los participantes de "Bake Off Famosos" en la carpa del programa. Foto: Gentileza Canal 4

Con Top Chef, Canal 4 sumará una nueva propuesta culinaria a su programación y entrará a disputar un terreno en el que Canal 10 se ha consolidado con MasterChef, formato que este año transita su décima temporada al aire. Si bien existen diferencias importantes entre ambos realities —principalmente porque Top Chef reúne a cocineros profesionales, mientras que MasterChef convoca a amateurs—, los dos comparten la esencia de las competencias gastronómicas televisivas: desafíos de cocina, devoluciones de un jurado especializado, pruebas contrarreloj y eliminaciones hasta definir al gran ganador de la temporada.