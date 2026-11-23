El viernes no fue un día más para Chris Namús. La boxeadora uruguaya dejó atrás la soltería al contraer matrimonio con el productor televisivo argentino Ariel Berra, a quien conoció a través de su trabajo en ESPN. Las primeras imágenes de la pareja como marido y mujer se hicieron públicas a través de las redes sociales de ambos, luego de la ceremonia civil que tuvo lugar en Buenos Aires, la ciudad que eligieron para vivir.

Posaron para sus redes con la libreta en mano y a los besos, celebrando que finalmente eran marido y mujer. Pero el gran festejo llegó el sábado, cuando los flamantes esposos celebraron su amor rodeados de sus seres queridos en un salón con un amplio espacio al aire libre, ubicado en Del Viso, localidad del noroeste del Gran Buenos Aires.

Namús compartió con sus seguidores algunas postales de la previa, con los preparativos para lo que sería una de las noches más importantes de su vida.

"Así estamos, aprontándonos y de mate", escribió junto a un video en el que se la veía tomando unos mates mientras la peinaban y la maquillaban para el festejo, con No Te Va Gustar sonando de fondo.

En otro video, una de sus amigas mostró el amplio jardín que luego se convertiría en el escenario de uno de los momentos más esperados: la caminata de la pareja por la alfombra roja antes de dar el sí, en una hermosa tarde de sol.

Más tarde, otra amiga compartió el instante en que Chris y Ariel se daban el sí. "Oficialmente marido y mujer", escribió sobre la imagen en la que se los veía de espaldas al altar.

El look de Chris Namús en su boda.

Las imágenes también permitieron conocer el look elegido por la novia: un vestido blanco sin mangas, con la espalda descubierta, corto en la parte delantera y largo detrás. Lo acompañó con el infaltable ramo de flores.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando la pareja ingresó al salón para abrir la pista. De la mano y con una sonrisa de oreja a oreja, eligieron "Juntos", de Abel Pintos, como banda sonora de su entrada.

El momento terminó con un apasionado beso, mientras caían papeles y se encendían fuegos artificiales a los costados. "Porque nada ni nadie nos va a separar porque vemos las cosas desde otro lugar", cantaron los novios, mientras los invitados sacaban fotos, filmaban y aplaudían para celebrar el amor.