La boxeadora uruguaya Chris Namús contrajo matrimonio hoy en Buenos Aires con el productor televisivo argentino Ariel Berra, vinculado a la cadena ESPN. La pareja selló su vínculo en una ceremonia civil celebrada en la ciudad donde ambos residen.

A través de sus redes sociales, la deportista compartió las primeras imágenes de la jornada. En las dos fotografías publicadas se los puede ver sonrientes a la salida del registro civil, posando con la libreta de matrimonio recién entregada. "¡Y ahora sí! Somos marido y mujer. Te amo", escribió Namús en la publicación en la que etiquetó a su flamante esposo.

Y ahora si! Somos marido y mujer 🥰😍❤️ @arielgberra te amo ♾️ https://t.co/snP0k1nV7C — Chris Namús (@ChrisNamus) November 20, 2026

Por su parte, Berra también se volcó a las redes para celebrar el momento y dedicarle unas palabras a la uruguaya: "El amor de mi vida en el día más feliz de mi vida. Te amo", expresó el productor.

El romance entre la excampeona mundial y el productor nació en el ámbito laboral, luego de coincidir en proyectos vinculados al boxeo televisado en la señal deportiva. Con este enlace por civil en Argentina, la pareja dio el primer paso formal de una unión que celebrarán junto a sus afectos en el Río de la Plata.