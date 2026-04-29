La tajante respuesta de Petinatti cuando lo compararon con Nacho Álvarez y el dato inesperado que contó

En una nueva edición de Charlas Fix, Orlando Petinatti protagonizó un mano a mano con Ana Matyszczyk cargado de polémica, recuerdos y varias frases que no pasaron desapercibidas. El conductor de Malos Pensamientos (Azul FM) repasó su trayectoria, habló de su evolución como comunicador y dejó en claro su postura frente a colegas, política y la guerra en Medio Oriente.

Petinatti recordó sus inicios en 1987 junto a Daniel Figares y cómo su programa fue mutando con el tiempo. En los años noventa, dijo, respondía con ironía a las mediciones de audiencia: “El 50% me escucha para divertirse y el otro 50 para ver qué dice este hijo de puta”. Según explicó, el público uruguayo tiene una fuerte tendencia a la crítica, muchas veces sin argumentos, aunque hoy percibe un reconocimiento distinto: además del humor, valoran sus entrevistas.

Ese giro se consolidó en 2016, cuando decidió incorporar contenido político motivado por la inseguridad. Desde entonces, Malos Pensamientos dejó de ser solo entretenimiento para sumar una línea editorial más marcada. “Me mato de la risa contigo, te felicito por las entrevistas y no te calles nunca”, dijo que le transmite su audiencia, algo que interpreta como señal de que va por buen camino.

Sobre su forma de entrevistar, aseguró que se prepara leyendo y pensando cada pregunta, más allá del trabajo de producción. “Hay que estudiar y decir las cosas como son”, resumió.

En relación a la actualidad internacional, sostuvo una mirada tajante sobre Medio Oriente: afirmó que se trata de una guerra —no un conflicto— y que en ese contexto “hay excesos de todo tipo”. Si bien reconoció en Benjamín Netanyahu "ciertas oscuridades vinculadas a la justicia", dijo que el mundo judío hoy necesita un líder como el primer ministro israelí.

También se refirió a su comentada entrevista con Yamandú Orsi. “Es 100% verdad y 100% mentira que lo hice ganar”, dijo. Según explicó, su intención fue mostrar al actual presidente “tal cual es”, lo que —a su juicio— dejó en evidencia falencias que muchos no vieron en su momento. “A la gente le pareció divertido. Pero la entrevista mostró a un tipo que no estaba preparado para ser presidente”, afirmó. Y añadió: "Las veces que contestó como hoy dirige el país son decenas", sentenció.

El tramo más picante de la charla se dio al hablar de Nacho Álvarez. Todo comenzó cuando Matyszczyk le planteó que parte de la opinión pública los compara. “Eso es mentira”, respondió de inmediato. “No me comparan, nos ponen del mismo lado de la vereda. Eso sí”.

Consultado sobre si se sentía cómodo con esa asociación, fue tajante: “Yo no tengo nada que ver con Ignacio”. Y profundizó: “No tengo nada que ver con su perfil periodístico ni perfil de comunicador”.

Sin embargo, aclaró que mantienen un vínculo correcto e incluso reveló un dato desconocido: fue él quien lo acercó a Azul FM. “Había quedado sin radio en Sarandí y Magnolio iba a comprar Azul, me llevaba a mí, y hablamos de Ignacio y yo dije: yo le hablo, yo lo traigo”, contó.

Ante la insistencia sobre qué lo diferencia, redobló la apuesta: “No, cero. No tengo nada que ver”. Consultado acerca de si su desempeño en la entrevista a Orsi había sido un ejemplo de distancia con Álvarez, expresó: "Primero no la hizo y segundo no termino una entrevista viendo qué hubiera hecho otro periodista", señaló.

“No me comparo con nadie nunca. No me asocio con nadie nunca, colegas. Cada colega hace su trabajo. Siento que no tengo nada que ver con ningún otro colega desde el punto de vista de la comunicación. Para mí tener un micrófono adelante es ser responsable”, agregó.

De todos modos, reconoció aspectos del trabajo de su colega: “Me gusta el periodismo que hace Álvarez, me gusta el de Leonardo Haberkorn y el que hacías vos en la mañana de Canal 12", agregó.

Consideró que Uruguay necesita más periodismo de investigación y cuestionó la falta de profundidad del periodismo local. Si bien reconoció que implica un costo, pidió abstraerse del tema económico y contó que él llegó a trabajar ocho meses gratis. "Nunca laburé por la plata. La plata vino después. Si quiero hacer caer un ministro no me voy a callar porque no tengo plata para la investigación. Me rompo el alma si realmente tengo ese amor por el periodismo", concluyó.