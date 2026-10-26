La fuerte advertencia de la astróloga Ángeles Lasso: explicó por qué el 2027 será un año "incendiario"

La astróloga Ángeles Lasso fue una de las invitadas a Algo que decir, el programa que conduce Pablo Fabregat en Canal 12, y habló sobre las características que tendrá 2027 según la astrología china. Consultada por una afirmación que había hecho sobre el próximo año, al que definió como "incendiario", la entrevistada ratificó: "lo es". Y explicó cómo se relaciona con el ciclo actual y por qué considera que están atravesados por grandes transformaciones.

"Todos los años en la astrología china están acompañados de un elemento", comenzó explicando Lasso. En ese sentido, señaló que el fuego puede manifestarse en dos formas, una yang, hacia afuera, y otra yin, hacia adentro.

Al referirse al año en curso, asociado al caballo de fuego, la astróloga lo describió como un período de gran intensidad. "Este caballo era boom", comentó, antes de profundizar en su interpretación: "Es un año bárbaro, en cierta forma muy destructivo, pero también muy renovador".

Según explicó, el ciclo siguiente estará marcado por la continuidad de ese proceso. En 2027 comenzará el año de la cabra de fuego, que, de acuerdo con su lectura astrológica, llegará para consolidar las transformaciones iniciadas durante el año del caballo.

Ángeles Lasso.

"Entonces, la cabra viene como a cristalizar todos los grandes cambios que ha provocado el caballo", afirmó. Ante la posibilidad de que ese proceso también tenga una intensidad considerable, Lasso insistió en el componente fogoso del período, por lo que Fabregat bromeó con la necesidad de tener "el bomberito bajo el brazo". "Sí, más o menos", cerró entre risas la invitada.

Ángeles Lasso viajó a Montevideo para promocionar su último libro, Predicciones para el año de la Cabra de Fuego, donde profundiza en estos aspectos. En su paso por Canal 12, fue de las destacadas figuras que participaron de la última emisión de Algo que Decir junto al actor Pablo Turturiello, el cantante Patricio Giménez y el periodista Héctor "Puchi" García.