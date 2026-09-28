Jorge Nasser habló del duro duelo tras la reciente pérdida de su hijo Simón: "Uno precisa del abrazo"

Jorge Nasser habló públicamente sobre el respaldo que recibió de sus seguidores y colegas tras la muerte de su hijo Simón, ocurrida el pasado 15 de abril. Entrevistado por Pablo Fabregat en Algo que Decir (Canal 12), el músico expresó que la respuesta de la gente lo sorprendió y destacó especialmente el acompañamiento que encontró en un momento en el que, según explicó, necesitaba del afecto de los demás.

Simón Nasser tenía 30 años y se desempeñaba como realizador y editor de contenidos en Tenfield. También había trabajado en Canal 10 y TV Ciudad y era impulsor de La limonada session, un ciclo dedicado a la cultura. El hijo de Jorge Nasser falleció el miércoles 15 de abril de 2026 tras sufrir un paro cardíaco mientras entrenaba en un gimnasio.

Consultado por Fabregat sobre si en estos meses había descubierto "mucho más amor y cariño" del que imaginaba que la gente sentía por él, Nasser respondió afirmativamente. "La verdad que fue bastante y me sorprendió por la cantidad y de mis colegas", señaló.

El músico destacó que recibió muestras de apoyo de personas con las que mantiene vínculos desde hace muchos años, pero también de otros colegas que se hicieron presentes durante el momento que atravesaba. "Uno, la verdad, precisa del abrazo", resumió.

Ese acompañamiento también modificó la manera en que Nasser concibe 40 Años de canciones, el espectáculo que presentará el próximo 1 de octubre en el Auditorio del Sodre. Según explicó, la propuesta había sido pensada antes de la pérdida de su hijo y luego adquirió otro significado.

"Yo estuve en el programa después de La máscara, antes de lo que nos pasó, y el enfoque del espectáculo cambió", contó. En ese sentido, aclaró que ya no lo entiende como una celebración en el sentido tradicional de la palabra, sino como una oportunidad para encontrarse con el público.

Jorge Nasser. Foto: Estefanía Leal.

"Obviamente que no se trata de una celebración en el sentido de fiesta, sino más bien de reunirnos, de juntarnos y de estar, de pasar juntos y, en el caso mío, de devolver un poco en música lo que la gente me ha dado de cariño y de respaldo", argumentó.

El conductor también le preguntó si había necesitado que alguien lo impulsara a mantener la fecha o si había sido una decisión propia. Nasser reconoció que hubo "un poco de las dos cosas" y admitió que, después de atravesar una situación así, existe la posibilidad de detenerse.

"Yo sabía que tenía la oportunidad de cortar, porque cuando te pasa algo así pesa un tiempo. No te importa nada”, expresó. Sin embargo, encontró en el reencuentro con el público un motivo para continuar. "Es para volver a conectarme con la gente aunque sea una vez más", continuó.

Nasser se encuentra actualmente de gira de prensa para promocionar 40 Años de canciones, un espectáculo que recorre sus cuatro décadas de trayectoria musical y que presentará el próximo 1 de octubre en el Auditorio Nacional del Sodre. "Estamos preparando el espectáculo de una forma interesante e intensa. Después vamos a ver qué pasa", cerró el artista.