La escapada romántica de Giannina Silva y su novio y la foto en la cama que llamó la atención

Giannina Silva y Gonzalo Zaugg disfrutaron de un fin de semana de relax y de novios en Carmelo, en el departamento de Colonia. Y, tal como mostró la conductora de Vamo Arriba (Canal 4) en sus redes sociales, no les faltó nada durante la escapada.

La pareja eligió un destino tranquilo y alejado del ruido de la ciudad, rodeado de verde y vegetación, ideal para bajar un cambio y descansar de la rutina montevideana.

El sábado les tocó lluvia, pero eso no impidió que disfrutaran de distintos momentos juntos. En uno de los videos que compartió Giannina se podía ver el bosque desde la ventana del lugar donde se alojaron, mientras las gotas caían sobre el paisaje.

El agua tampoco fue impedimento para salir a recorrer los alrededores. La pareja aprovechó para dar un paseo en bicicleta y también compartió imágenes de los caballos que había en el lugar.

Más tarde llegó uno de los momentos más románticos de la jornada: la estufa a leña como testigo de una tarde compartida en un cómodo living, en medio del paisaje natural que los rodeaba.

También hubo tiempo para una salida nocturna. Giannina y Gonzalo se mostraron lookeados para la ocasión y disfrutaron de una noche fuera de la tranquilidad del alojamiento.

Pero fue otra imagen la que terminó robándose todas las miradas. La modelo y conductora compartió una foto de ambos en la cama, en la que se ven los pies de los dos al descubierto y, detrás, una ventana que deja ver el paisaje verde y los árboles del lugar.

La postal, sencilla e íntima, resumió el espíritu de la escapada: descanso, naturaleza y tiempo para la pareja.

La foto de Giannina Silva y su novio en la cama. Foto: @gianninasilvaok

Un presente en familia

Giannina y Gonzalo atraviesan además un momento especial desde la llegada de Isabella, la hija de ambos, que tiene un año y seis meses. La pareja se consolidó con la llegada de la pequeña y la conductora ha contado en distintas oportunidades lo enamorada que está de su compañero.

Su historia comenzó de manera vertiginosa en Punta del Este. Ambos coincidieron en una salida y Giannina describió aquel encuentro como un “flechazo”. Poco después iniciaron una relación y llegó la noticia de que estaban esperando un hijo.

La diferencia de edad —ella tiene 41 años y él 27— también fue un tema al comienzo, aunque Giannina explicó que se trataba más de un prejuicio propio que de un obstáculo para la relación.

“Es maduro, contenedor, me cuida, me protege y me hace sentir segura. La madurez no va de la mano de la edad”, había dicho en una entrevista con Sábado Show.

También destacó el vínculo de Gonzalo con Isabella: “Gonza se ha conectado con Isabella de una manera tan íntima que a veces la conoce más que yo. Es un padrazo y un compañero brutal”, aseguró.

Ahora, lejos de aquellos cuestionamientos iniciales, la pareja disfruta de su presente y de momentos como esta escapada a Carmelo, cargada de romanticismo.