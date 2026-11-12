Kesman despidió a Óscar Imperio y recordó el gesto que le cambió la vida cuando todavía era un desconocido

Este miércoles, Alberto Kesman pidió permiso para hablar antes de empezar La oral deportiva. El programa volvía al aire después de una jornada de duelo por la muerte de Óscar Imperio, histórico director de Radio Universal. El relator dejó por unos minutos el fútbol para recordar al empresario que lo recibió en la emisora en 1972, cuando todavía no era una figura reconocida, y explicar por qué decidió permanecer ahí durante 54 años.

"Si me disculpan, antes de comenzar La oral deportiva, ayer, como ustedes conocen, no tuvimos Oral. Esto se debió a la desaparición física de uno de los directores de Radio Universal, el señor Óscar Imperio", empezó.

Imperio, cuyo fallecimiento se conoció el martes 10 de noviembre, había dirigido la emisora durante más de cinco décadas y se había retirado de la gestión cotidiana unos cinco años atrás, cuando quedó al frente su hija Gabriela.

"La pérdida de Óscar no es una pérdida cualquiera", expresó Kesman. Lo recordó como un hombre que cultivó "la amistad, el buen trato y el respeto", y destacó especialmente su compromiso con la libertad de los periodistas para expresar sus opiniones. "Esta radio nunca tuvo ningún tipo de problemas para que el periodista diga lo que piensa, siempre con el respeto debido", aseguró.

El conductor también se detuvo en una particularidad del vínculo que mantuvieron durante más de medio siglo: la posibilidad de atravesar diferencias sin que se rompiera la relación.

"Es muy difícil poder llevarse bien permanentemente con un director, estando por debajo. Hay momentos en los que se discute, donde hay opiniones diferentes, pero donde siempre se respetó", reflexionó.

Oscar Imperio. Foto: Radio Universal.

Uno de los momentos más personales llegó cuando Kesman reconstruyó su primer día en Universal, en la antigua sede de Soriano 1217. "Yo llegué acá en 1972 y cuando subí al primer piso me atendió Eduardo Dos Santos, que curiosamente falleció la semana pasada, miren lo que son las cosas. Y posteriormente vino a presentarse uno de los directores de la radio, el señor Óscar Imperio", recordó.

En aquel entonces, Kesman todavía no tenía el reconocimiento que alcanzaría después. Según relató, el ambiente de los relatos deportivos estaba dominado por nombres como Carlos Solé, Heber Pinto, Lalo Fernández y Víctor Hugo Morales. "Kesman no estaba dentro del brillo" de aquellas figuras, reconoció al recordar sus comienzos. Y resumió la decisión que tomó la emisora: "Lo mío fue una apuesta de la radio, simplemente una apuesta".

Fue entonces cuando llegó una de las confesiones centrales de su homenaje. Después de más de cinco décadas en la misma emisora, el relator reveló que tuvo posibilidades de cambiar de trabajo, pero nunca encontró razones suficientes para abandonar Universal.

"He tenido oportunidad de irme, ¿por qué me he quedado? Por el respeto que siempre se ha tenido conmigo acá", expresó. Aclaró que eso no significaba que otras radios no pudieran haberle ofrecido un trato similar, pero destacó la relación que construyó con sus compañeros. "Acá encontré respeto, una cálida relación, compañeros que siempre me dieron su ayuda", añadió.

El recuerdo dio paso a una reflexión sobre el reconocimiento individual y el trabajo colectivo. "Nadie es solo en este mundo; hay quienes se creen que porque tienen un aplauso son los únicos responsables, y no es así. Siempre hay que tener un equipo armado", afirmó.

El legado de Óscar Imperio en Radio Universal

A lo largo del homenaje, Kesman repasó los nombres de algunos de los comunicadores que pasaron por Universal durante la gestión de Imperio. Mencionó a Cristina Morán, Eduardo D'Angelo, Homero Rodríguez Tabeira, Julio César Ocampo, Eduardo dos Santos, Enrique Yannuzzi, Ariel Delbono y Omar Gutiérrez, entre otras figuras de la radiodifusión uruguaya.

También recordó programas históricos como Su cita folclórica, parte de una tradición que convirtió a Universal en una de las emisoras más reconocidas del país.

Óscar Imperio era hijo de Carmelo Imperio, empresario, publicista y productor vinculado al carnaval y la televisión. En 1967, padre e hijo asumieron la conducción de Radio Universal junto al contador Elías Regules. Desde entonces, la familia mantuvo una estrecha relación con la emisora, cuya historia también quedó asociada al recordado eslogan de "Los dos patitos".

Tras su fallecimiento, Radio Universal suspendió el martes su programación habitual en señal de duelo. Otros comunicadores también expresaron su pesar, entre ellos Julio Fablet y Martín Kesman, hijo del relator, quien recordó que Imperio lo vio nacer y le brindó sus primeras oportunidades laborales en la radio.

"Muchas gracias por aceptar estas palabras que me salen espontáneamente", dijo Alberto Kesman al cierre de su homenaje, y destacó a la "persona de bien" que acababa de fallecer. "A don Óscar Imperio, que descanse en paz, y a su familia el saludo que corresponde en estas horas", concluyó.