El conmovedor mensaje de Martín Kesman por el cumpleaños de su hijo León: "Superaste todos mis sueños"

Martín Kesman celebró los nueve años de su hijo León con una publicación en Instagram que reúne casi 20 fotos de distintos momentos de su vida y una carta dedicada al niño. El periodista deportivo recordó la madrugada en que nació, le dijo que superó todos sus sueños y contó qué clase de padre aspira a ser.

"El 28 de septiembre de 2017, a las 3:08 de la madrugada, nacía mi hijo León”, escribió. Según contó, desde ese momento cambió su idea de las prioridades y conoció “el amor más puro e incondicional” con la llegada de su primer hijo.

Kesman recordó que siempre soñó con tener un hijo que fuera su mejor amigo, su compañero y su orgullo. Imaginaba una relación en la que pudieran divertirse haciendo cosas juntos, conversar con confianza y aprender el uno del otro. Nueve años después, le escribió a León que ese deseo se había cumplido.

El álbum acompaña el mensaje con fotos de distintas etapas. En una de las primeras, Martín sostiene a León cuando era un bebé. Otras lo muestran de pequeño, en reuniones familiares y en un estudio de Radio Universal, sentado sobre las piernas de su padre frente a un micrófono. También hay imágenes más recientes junto a su hermana Sofía y su abuelo, el relator Alberto Kesman.

El periodista deportivo volvió sobre una idea que atraviesa su mensaje: la paternidad también lo obliga a aprender. "Yo, aprendiendo cada día a ser una mejor versión de papá, y vos, aprendiendo de aquellas situaciones que yo ya viví", escribió. "Con amor puedo enseñarte para que no tengas que atravesar determinadas vicisitudes", confesó.

La frase central de la carta llegó cuando se dirigió directamente a él: "León, estoy muy orgulloso de vos. Sos el hijo que siempre soñé tener y, hasta incluso, superaste todos mis sueños". Después le deseó que pudiera seguir sonriendo, disfrutando y creciendo, y expresó su deseo de estar a su lado en cada paso.

El vínculo entre padre e hijo ya había aparecido en declaraciones anteriores de Kesman. En una entrevista con El País, contó que se reconocía en León tanto por el parecido físico como por su apego a la familia. También habló entonces del tiempo que había ganado para compartir con él y con Sofía.

Esta vez eligió las fotos para mostrar parte de esos años compartidos y poner en palabras lo que siente por León al verlo cumplir nueve. "Te amo, hijo", escribió hacia el final de la publicación. Cerró con su deseo de cumpleaños: "Te deseo siempre todo lo mejor en la vida".