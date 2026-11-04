El accidentado comienzo de nota de Alberto Kesman con Juan Pedro Damiani: "¿Me deja colgado de los huevos?"

Un momento de tensión, que finalmente quedó en una anécdota, se vivió este martes en La oral deportiva, el programa de Radio Universal conducido por Alberto Kesman. El histórico relator tenía prevista para las 13:00 una entrevista con Juan Pedro Damiani, candidato a la presidencia de Peñarol, pero el dirigente no respondía a los llamados telefónicos de la producción.

La situación comenzó a generar impaciencia en El Mariscal, quien hizo público el inconveniente. "Estamos intentando contactarlo, pero todavía no ha respondido", informó Kesman en los primeros minutos. Luego aclaró que el número había sido proporcionado por el responsable de la prensa de Damiani.

Mientras transcurrían los minutos, las cámaras del streaming de Radio Universal mostraron a Kesman con el celular en la mano, intentando comunicarse personalmente con Damiani. El relator aseguró que la producción ya había llamado en dos oportunidades y que él tampoco obtenía respuesta.

"Ahora estoy llamando yo al teléfono, no atiende el teléfono que me pasó el señor Espina. Si es ese teléfono al que estoy llamando, o no está, o tiene otro compromiso, o no le avisaron", expresó, visiblemente contrariado.

"Nosotros hemos cumplido", insistió, al tiempo que dejó en claro que la emisora había ofrecido el espacio para entrevistar a los representantes de las distintas agrupaciones que competirán en las elecciones de Peñarol.

Alberto Kesman en Canal 12. Foto: Ignacio Sánchez.

La incertidumbre comenzó a despejarse cuando Claudio Veiga, compañero de Kesman en el programa, recibió un mensaje del propio Damiani. "Me acaba de escribir Juan Pedro. Me dice que en cinco si lo podemos llamar", anunció.

La noticia descomprimió un poco la presión en el estudio. "Bueno, está fenómeno, me estoy yendo a la una... Vamos a llamar, no hay problema con Juan Pedro ni hay problema con ninguno, pero avise, ¿no? A nadie le gusta que lo dejen colgado... ¿Colgado de los huevos?", lanzó Kesman, fiel a su estilo frontal.

Finalmente, a las 13:13, con 13 minutos de retraso, la comunicación se concretó. Y el propio Kesman se encargó de romper el hielo con una broma.

"Juan Pedro, ¿te hacés desear? ¿Estás ocupado, cómo estás?", preguntó apenas comenzó la entrevista.

Damiani respondió con tranquilidad y explicó que probablemente se había producido una confusión con el número telefónico al que debía llamar la producción. "No me hago desear, y menos con los amigos", respondió Damiani, dando por superado el episodio.

La entrevista siguió su curso habitual y el accidentado comienzo quedó como una de esas situaciones inesperadas que ofrece la radio en vivo.