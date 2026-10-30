El profundo dolor de Martín Kesman por la muerte de su abuela: “Fui la luz de sus ojos y ella de los míos"

El periodista y relator deportivo Martín Kesman atraviesa un momento de profundo dolor familiar por el fallecimiento de su abuela materna, Sara, a los 91 años. El comunicador compartió en sus redes sociales una emotiva despedida a su querida “Baba”, como la llamaba cariñosamente, a quien recordó como una figura fundamental en su crianza y en su vida.

La publicación estuvo acompañada por varias fotografías de Sarita en diferentes encuentros y celebraciones familiares.

“Ayer falleció mi baba Sarita, con 91 años. Más que mi abuela fue como mi mamá. Me crió, me formó, me educó, me malcrió, me felicitó, me rezongó, pero siempre estuvo”, comenzó escribiendo el periodista.

Kesman destacó especialmente la dedicación de su abuela a la familia, su generosidad y esos pequeños gestos cotidianos con los que expresaba su cariño.

“Pudo disfrutar de la verdadera felicidad que tiene la vida, que es la familia, de poder agasajarlos a todos con sus deliciosas recetas, de poderlos abrigar desde que nacimos hasta sus últimos días tejiendo rebozos, bufandas, mantas, buzos, guantes o lo que fuera”, recordó.

En otro pasaje de su mensaje, el relator hizo referencia al vínculo privilegiado que los unía y a una confesión que su abuela nunca tuvo inconvenientes en expresar: “Ella nunca tuvo titubeos ni problemas en decir que yo era su hijo favorito”.

“Fui la luz de sus ojos y ella fue la luz de los míos”, añadió en una de las frases más conmovedoras de su despedida.

El periodista también reflexionó sobre la pérdida y la manera en que su abuela seguirá presente en su vida a través de los recuerdos y las enseñanzas que dejó.

“Siempre pensé que iba a ser eterna y evidentemente tenía razón, porque a partir de ahora va a vivir para siempre en mi memoria, en mi recuerdo, corazón, alma y vida”, expresó.

“Gracias, baba, por haber sido como fuiste. Tengo mucho para agradecerle a la vida por la abuela que me dio y quiero decirte hasta siempre y que tus valores que compartiste con nosotros serán nuestro legado para las generaciones de esta familia”, concluyó, antes de agradecer los mensajes, llamadas y muestras de afecto recibidos en este difícil momento.

Alberto Kesman también despidió a Sarita

El emblemático relator Alberto Kesman, padre de Martín, también se manifestó públicamente por el fallecimiento de quien fuera su suegra y abuela materna de sus hijos Martín y Yanina.

“Hoy se nos fue Sarita, la abuela materna de mis hijos Martín y Yanina. Una maravilla de persona querida por todos. Se sentirá su ausencia aun cuando siempre estará en nuestro recuerdo y nuestro corazón. QEPD”, escribió el popular “Mariscal”.