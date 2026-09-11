Jennifer Lawrence debutó en Instagram y ya amenazó con irse: el mensaje que lanzó a sus millones de seguidores

Jennifer Lawrence finalmente se rindió ante Instagram. Después de años de mantenerse prácticamente al margen de las redes sociales, la actriz de 36 años abrió una cuenta oficial en la plataforma y, fiel a su estilo, decidió presentarse con una mezcla de humor, espontaneidad y una advertencia para sus futuros seguidores.

La protagonista de Los juegos del hambre publicó su primer reel con un look completamente casual. Apareció con el rostro al natural, una blusa blanca y el cabello suelto, peinado en ondas sobre los hombros. La actriz, que recientemente se tiñó el pelo de rubio miel, según InStyle, aprovechó su debut para dejar en claro que si bien sucumbió tardíamente al fenómeno de las redes, no piensa soportar su costado más oscuro.

"Sí, lo estoy intentando, y si alguien dice algo negativo, me iré. Inmediatamente, sin dar explicaciones", expresa Lawrence en el video mirando a cámara. Y remató: "Si alguien piensa algo hiriente, lo sabré. Lo sabré y renunciaré".

La declaración rápidamente provocó reacciones entre sus amigos famosos. Zoey Deutch celebró la llegada de Lawrence a Instagram con un entusiasta “¡Guau, por fin buenas noticias!”, mientras que Eve Hewson fue bastante más contundente en su mensaje: “¡Oh, que se jodan, nena!”.

Pero Lawrence no se quedó solamente con el reel. En su primera historia de Instagram volvió a referirse, con su habitual sentido del humor, a la posibilidad de recibir comentarios desagradables. "Por favor, tengan en cuenta que cualquier comentario cruel o agresivo puede afectar negativamente al bebé. Soy yo. Yo soy el bebé", escribió.

La actriz tampoco tardó en llamar la atención con la elección de su foto de perfil. En lugar de una imagen cuidadosamente producida o una fotografía de alfombra roja, eligió una instantánea bastante más caótica: aparece con su larga melena rubia cubierta de papel de aluminio, aparentemente mientras se oscurecía el cabello, mientras toma algo y mira de reojo hacia la cámara.

El nombre de usuario tampoco tiene demasiada explicación. Su cuenta es @jlaw y la propia Lawrence se encargó de aclarar en la biografía por qué eligió esa combinación de letras: “Jennifer Lawrence ya estaba ocupada”.

El desembarco tuvo una respuesta inmediata. En poco tiempo, la actriz consiguió reunir cuatro millones de seguidores, pese a que hasta ahora había construido una relación muy distante con las redes sociales. De hecho, Lawrence ya había explicado años atrás que prefería observar antes que participar.

En una entrevista con InStyle publicada en 2018 y citada entonces por Time, la actriz reconoció que sí utilizaba las redes sociales, pero de una manera muy particular: no publicaba contenido propio, sino que se dedicaba a mirar lo que hacían los demás.

“Estoy presente en las redes sociales. Pero soy una observadora: miro, no hablo”, había dicho. Lawrence también había explicado por qué prefería mantenerse alejada de la exposición permanente de Internet.

“Siempre hay mucha reacción negativa. Mucha gente está escuchando y prestando atención, y tienen muchísimas opiniones sobre absolutamente todo”, señaló en aquella oportunidad.

La Nación/GDA