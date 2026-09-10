Estrenos de cine del 10 de setiembre: Una pistolera argentina, dos estrellas de Hollywood y una de terror

Hay un montón de estrenos para la cartelera de cine. Y la oferta, como suele suceder, es variada e incluye, como siempre, una película de terror.

Se estrena, por ejemplo, Pepita, la pistolera, con Luisana Lopilato como la legendaria ladrona argentina Margarita Di Tulio. Dirige Lucía Puenzo (XXY, Wakolda), lo que le da un mayor interés, y en el elenco hay un seleccionado de actores conocidos: Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi y Gustavo Bassani.

Hechizo de amor: La magia continúa es la secuela con las mismas estrellas de aquella película en la que Nicole Kidman y Sandra Bullock eran dos brujas con enredos amorosos.

“Una familia multigeneracional de brujas, condenada a no tener amor durante siglos, intenta romper el hechizo enfrentándose a oscuros secretos y sacrificándose unas por otras”, se autopromociona esta película que dirige Susanne Bier, compinche de varios proyectos de Kidman.

Cinemateca Uruguaya estrena El sol sale para todos, del chino Cai Shangjun, quien en 2011 ganó el León de Oro al mejor director en el Festival de Venecia por People Mountain, People Sea.

El sol sale para todos también se estrenó en ese festival, de donde su actriz, Xin Zhilei, se trajo la Copa Volpi. Va de dos amantes que se reencuentran con algún asunto sin terminar.

Hangar rojo es una coproducción chilena, argentina e italiana sobre la construcción de un centro de interrogatorio y tortura de la dictadura chilena. Dirige Juan Pablo Sallato.

La de terror es El Heladero: Dulce Sabor a Muerte, del especialista Eli Roth. Y hay una animada: Tadeo Jones y la lámpara maravillosa.