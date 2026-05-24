Fernán Mirás habló del aneurisma que sufrió en 2021 y casi le cuesta la vida: "Tuve un episodio muy peligroso"

El actor Fernán Mirás pasó por el programa de Mirtha Legrand y recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: en 2021 sufrió un aneurisma que podría haberle costado la vida. “Nací de nuevo”, dijo el intérprete y director. Además, explicó cómo ese episodio resignificó una de sus películas que habla de la muerte.

Mirás estuvo en el programa junto al resto de sus compañeros de Sottovoce, nadie puede guardar un secreto, la obra teatral producida y protagonizada por Adrián Suar donde también se lucen Carla Peterson y Lorena Vega.

"¿Vos estuviste enfermo?”, le preguntó Legrand a Mirás. El actor, de inmediato, recordó el grave problema de salud que atravesó en 2021 y que casi termina con su vida. “Tuve un episodio muy peligroso, pero del cual zafé. Nací de nuevo, en un sentido”, resumió.

Entre bromas y anécdotas, Mirás explicó que sufrió un aneurisma cerebral, una condición genética que descubrió de manera inesperada cuando estaba a días de comenzar el rodaje de una película junto a Natalia Oreiro. “Fue una desgracia con suerte”, definió sobre aquel momento. “Es algo genético que uno tiene y que, si lo tuviste, no lo podés tener nunca más”, explicó luego.

Elenco de la película "Casi muerta". Foto: Archivo.

El actor también reveló que, tras recibir el diagnóstico, decidió pedirles a sus seres queridos y hasta al elenco con el que trabajaba que se hicieran estudios para descartar cualquier riesgo. “Quería quedarme tranquilo”, confesó. Finalmente, recordó las palabras que le dijo el médico antes de la operación: “Esto es muy peligroso, te voy a operar, pero si salís bien, nunca más vas a tenerlo, así que sí, una suerte”, completó.

Un rato después, Mirás contó que esa experiencia terminó resignificando Casi muerta, la comedia que escribió y dirigió poco antes del aneurisma protagonizada por Natalia Oreiro y Diego Velázquez. La historia del film gira alrededor de una mujer a la que le anuncian que le queda apenas un mes de vida.

El actor recordó la reacción del médico que lo operó después de ver la película. “Me llamó y me preguntó si lo había escrito antes o después”, contó entre risas. Aunque aclaró que el guion ya estaba terminado mucho antes del problema de salud —y que lo había trabajado junto a Rodrigo Vila y Beatriz Carbajales—, reconoció que atravesar una situación límite le permitió entender aún más profundamente algunas emociones del personaje.

“Estar frente a la hipótesis de la muerte te pone frente a un montón de situaciones”, reflexionó Mirás durante la charla con la Chiqui. Según explicó, después de lo que vivió, empezó a comprender mejor por qué alguien puede reaccionar de maneras absurdas o inesperadas ante una noticia así. Incluso recordó que Oreiro bromeaba con eso durante el rodaje: “Ahora no te puedo discutir más por qué el personaje hace eso”, le decía la actriz, convencida de que la experiencia personal del director había vuelto todavía más realista la historia.

La Nación/GDA