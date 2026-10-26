Falleció el streamer El Komanche: las despedidas de AuronPlay e Ibai Llanos y el reclamo contra el bullying

El streamer conocido como El Komanche murió a los 30 años. La noticia fue confirmada por Byron Reyes, su representante, en las redes sociales. “Te extrañaremos, amigo. Del fondo de mi corazón te digo que dejarás un vacío enorme en todos”, escribió Reyes sobre el creador de contenido nacido en El Salvador.

Carlos Mauricio Gómez había nacido en la localidad de San Sebastián, El Salvador. En el año 2015 comenzó a transmitir por la aplicación Twitch y, a lo largo del tiempo, construyó una comunidad alrededor de sus reacciones al disputar partidas de videojuegos.

Byron Reyes, su agente, se encargó de visibilizar algunas problemáticas que aquejaban al salvadoreño. “Vivimos muchos momentos, me dejas un vacío enorme, pero quiero detenerme a decir lo siguiente: en internet todos creemos que tenemos el derecho de poder señalar o criticar a los demás sin siquiera conocerlos o sin saber lo mucho que pueden afectar esas palabras al otro, espero que esto marque un precedente para muchos antes de criticar a los demás”, explicó.

En el comunicado, y en sus stories de Instagram, Reyes hizo alusión al bullying como una de las causas que habrían decantado en la muerte del influencer: “Ahora me pongo a pensar que recibió tanto hate (odio) desde hace años. Por favor seamos más conscientes de lo que ponemos. Sé que Komanche estaría muy feliz de poder hacer que ese ambiente cambie para todos”.

“El bullying a cualquier escala no es un juego”, remarcó el representante, en una de las publicaciones temporales que más impactó a la comunidad.

Mediante transmisiones de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, El Komanche comenzó a posicionarse y a escalar en el mundo del streaming. Tal es así que empezó a aliarse con Ibai Llanos, Coscu, El Rubius y otras figuras de calibre que lo catapultaron a un nivel de visibilidad extremo.

Con una gran cantidad de seguidores por todo el mundo, el salvadoreño encendió las alarmas en su último posteo en X, que data del pasado 19 de octubre, cuando se refirió a su estado de ánimo: “Los días simplemente no mejoran”.

En el mismo tono que su representante, Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, dirigió su crítica hacia los usuarios de las redes sociales tras conocerse el fallecimiento de El Komanche.

Coscu lamentó la muerte de El Komanche

“RIP Komanche. Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame”, lanzó, tajante.

RIP Komanche…



Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas.



Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas twittean llorando y dan su pésame. — Coscu (@Martinpdisalvo) October 26, 2026

En un descargo publicado en X, el reconocido streamer puso el ojo en la crítica despiadada de las plataformas digitales. “No conocía mucho a Komanche, pero conmigo siempre fue un copado, siempre estuvo alegre, animado, y siempre fue muy respetuoso. Me da pena pensar que por odio y por hostigamiento de internet una persona puede llegar a lo peor. Consejo: no crean todo lo que un usuario anónimo publica. El odio en esta red social es infinito y estamos viendo lo que provoca”.

La emotiva despedida de AuronPlay e Ibai Llanos

La muerte de El Komanche generó una profunda tristeza en la comunidad del gaming. Uno de sus exponentes, AuronPlay, se mostró muy conmovido por la partida de su amigo y le dedicó unas palabras, recordando que hace cuatro días había estado con él.

“Komanche, amigo mío, me dueles, me dueles mucho. Hace apenas cuatro días estuvimos hablando. No te imaginas lo que te voy a extrañar y el vacío que dejas en mi, pero estés donde estés, si lees esto, que sepas que eras una buena persona y había mucha gente que te quería mucho”, recordó en un posteo que incluyó varias imágenes junto a él y otras personas.

En la misiva, AuronPlay destacó la empatía del salvadoreño y las largas charlas en el jardín de su casa donde hablaron, entre otros temas, sobre el incipiente lanzamiento del videojuego GTA VI.

“Ojalá pudiera volver a uno de esos días, darte un abrazo y decirte lo mucho que te quiero. Gracias por todo, de corazón. Por los recuerdos, por el cariño y por haber estado en mi vida. Te quiero amigo, te quiero mucho, descansa. Un abrazo muy fuerte a su familia y seres queridos, lloraremos su pérdida”, cerró, acongojado, el español, quien compartió varios proyectos profesionales con El Komanche.

Sus palabras resonaron en las redes sociales, a punto tal que Ibai Llanos se hizo eco de las mismas al repostear la publicación y se sumó al pésame: “Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuídense mucho”.

La Nación/GDA.