"La Velada del año VI": a qué hora inicia el evento de Ibai Llanos, dónde verlo en Uruguay y quiénes pelean

Este sábado se celebra La Velada del Año VI, el multitudinario evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el español Ibai Llanos, que vuelve a reunir a algunas de las figuras más populares del streaming de España y Latinoamérica en el estadio La Cartuja, en Sevilla.

La propuesta combina deporte y entretenimiento con 10 combates protagonizados por streamers, periodistas, músicos e influencers, además de una serie de shows musicales entre pelea y pelea. Como ocurrió en las ediciones anteriores, se espera una transmisión de varias horas que mantendrá la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde ver La Velada del Año 6

El evento puede seguirse de forma gratuita a través del canal oficial de Ibai Llanos en YouTube, donde se realiza la transmisión principal, y también mediante su canal de Twitch.

Para el público de Uruguay, la emisión comienza a las 14:00, aunque no hay un horario previsto para el cierre, ya que las ediciones anteriores se extendieron hasta la madrugada en España.

Alana Flores festeja su victoria ante Ari Geli en La Velada del año V. Foto: @alanafloresf

Quiénes pelean en La Velada del Año 6

La cartelera reúne diez combates, repartidos entre peleas masculinas y femeninas. Uno de los enfrentamientos que genera mayor expectativa es el del periodista argentino Gastón Edul frente al español Edu Aguirre, un cruce que suma el condimento de la histórica rivalidad futbolística entre ambos países.

Otro de los duelos más esperados tendrá como protagonistas al cantante argentino Lit Killah y al rapero español Kidd Keo, quienes llegaron al ring tras varios cruces y provocaciones en redes sociales.

El resto de la cartelera está integrada por:

Fabiana Sevillana vs. La Parce.

Clerss vs. Natalia MX.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Gero Arias vs. Viruzz.

Roro vs. Samy Rivers.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. TheGrefg, en el combate estelar de pesos pesados.

Más que boxeo: música y estadio lleno

El cantante Juanes estará en "La velada del año VI". Foto: Archivo. Foto: Difusión

Como ya es tradición, La Velada del Año no se limita a los combates. Entre pelea y pelea habrá presentaciones musicales de artistas internacionales como Yandel, Juanes, Lucho RK, La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA, además de algunas sorpresas que la organización mantiene en reserva.

El éxito del evento también quedó reflejado en la venta de entradas: las 80.000 localidades disponibles para el estadio La Cartuja se agotaron con antelación, consolidando una vez más a La Velada del Año como uno de los espectáculos más convocantes del universo del streaming y el entretenimiento digital.