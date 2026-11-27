Esta semana, Facundo Arana quedó en el ojo de la tormenta cuando trascendió que no tendría comunicación con su familia. Según LAM, su cercanía con la diseñadora Márian Saud habría molestado a su exmujer María Susini, quien le habría negado el acceso al country en el que vive con sus hijos. En medio de las especulaciones, el actor rompió el silencio y no solo aclaró cómo está actualmente el vínculo con su exesposa, sino que también se sinceró respecto a su situación sentimental.

Arana habló con LAM y negó rotundamente un distanciamiento con María Susini. Es más, dijo que ella fue a verlo en Visitando al Señor Green, la obra que protagoniza con Jorge Suárez en el Multiteatro; esta semana comieron juntos y mencionó que le “encantó” e iba a recomendar la producción. Explicó que nunca entraron en detalles sobre su separación, no porque fuera mentira, “sino porque en las relaciones en la vida y sobre todo cuando tenés una familia y una relación tan larga, lo único definitivo es la muerte. Después lo vamos armando; lo importante para mí siempre es que estén todos con salud; el resto lo vamos construyendo”.

Asimismo, desmintió un distanciamiento con sus hijos India, Yaco y Moro y la supuesta restricción de Susini para que no pudiera ingresar al country, haciendo énfasis en que la información no era buena y solo buscaban dañarlo.

“Estoy solito”, aseguró el actor respecto a su vida sentimental. Frente a esto, el cronista le preguntó por los rumores de romance con Márian Saud y él respondió: “No, gracias, pero no. La conozco, incluso tenemos amigos en común, pero no, no estoy con Marian Saúd”. Acto seguido, enfatizó: “No estoy de novio. Incluso sé de dónde vino eso y es paparruchada. Es de gente que quiere hacer daño”.

Si bien se rió cuando le preguntaron si tenía ganas de enamorarse, luego decidió mover las fichas y pasar de entrevistado a entrevistador. Tomó el micrófono y, para sorpresa de todos, volvió a hablar de Saúd y contó la verdad del vínculo y las fotos que subió ella. “Márian es una artista de alta costura. Yo fui convocado para su desfile de este año y no pude ser parte porque estaba haciendo teatro. Estoy convocado el año que viene para hacer algo con el saxo y el desfile; esa es la razón por la que vieron a esa chica con mi perro. No sé si somos amigos; tuvo la gentileza de invitarme a su desfile”, sentenció.

📢 FACUNDO ARANA: "No estoy con Márian Saud" Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk https://t.co/kxLPTVLD0g — América TV (@AmericaTV) November 26, 2026

Por otro lado, esta semana Pepe Ochoa dijo en LAM que la supuesta pelea del exmatrimonio también habría sido por una presunta relación de India, su hija de 18 años, con su instructor de equitación, más de 20 años mayor. Mientras la modelo habría estado a favor, el actor habría cuestionado la diferencia de edad. Frente a esto, el jueves en su programa Ángel de Brito compartió la respuesta que dio la exmodelo en diálogo con otro medio. “India nunca salió con un hombre de 40 años ni con un profesor ni nada. Es una chica de 18 que no se merece este tipo de mentiras”, sostuvo. Además, negó cualquier tipo de conflicto con Arana.

La Nación/GDA.