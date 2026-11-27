Marcelo "Kyoto" López, líder de The Party Band, recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa, luego del grave accidente de tránsito que sufrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre. El músico reapareció en Hacemos lo que Podemos, el programa de streaming en el que participa, y habló por teléfono con sus compañeros para contar cómo atraviesa la recuperación y recordar los dramáticos momentos que vivió después del vuelco. La charla puede verse en el video del programa desde el minuto 20.

El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de noviembre, cuando The Party Band viajaba desde Juan Lacaze hacia Dolores para cumplir con su tercera presentación de la noche. En un tramo recientemente recapado de la ruta 54, la camioneta mordió la banquina y el tráiler que transportaba los instrumentos y equipos de sonido se desestabilizó, arrastrando al vehículo hasta provocar el vuelco. El siniestro dejó tres integrantes lesionados. Kyoto sufrió politraumatismos, una fractura en una costilla y una contusión cerebral con un pequeño sangrado, por lo que permaneció internado bajo observación en la Asociación Española. Otros tres ocupantes resultaron ilesos.

Durante el programa, uno de los pasajes más impactantes de la conversación llegó cuando relató qué hizo apenas logró salir de la camioneta. Según contó, él y los demás ocupantes habían quedado atrapados en el vehículo y tuvieron que romper una de las ventanas para escapar. Aunque al principio no había perdido el conocimiento y hasta llegó a patear los vidrios para intentar salir, una vez afuera comenzó a sentirse cada vez peor.

"Cuando salgo se me empieza a apagar el sistema. Ahí siento que me muero. Llamo a la madre de mi hija y le digo: 'Cuidá a Lara, me estoy muriendo'", recordó. También contó que miró la luna y pensó que había llegado su hora: "Dije: 'Bueno, me tocó, me voy'".

En medio de ese estado de shock, vio pasar un auto y le hizo señas con el celular. El conductor siguió de largo, pero luego frenó y regresó para auxiliarlo. "Le digo: 'Acabo de tener un accidente, me estoy muriendo. Llevame a un hospital'", recordó Kyoto, que agradeció especialmente a esa pareja, que viajaba con una bebé y lo trasladó hasta Camec de Rosario.

Allí le realizaron una tomografía que detectó una contusión cerebral y una pequeña cantidad de sangre. Luego fue trasladado a Montevideo, donde permaneció internado en la Asociación Española. Según explicó en el programa, una nueva tomografía mostró que tanto la contusión como el sangrado ya no aparecían. El neurocirujano que lo atendió le transmitió que había tenido una recuperación excepcional para la magnitud del accidente.

"Me dijo que las probabilidades de que quede como estoy yo son ínfimas después de un accidente así", contó sobre la evaluación del especialista. Finalmente, recibió el alta y pudo regresar a su casa.

De todos modos, aclaró que todavía atraviesa las consecuencias emocionales del episodio. "Estoy con el shock emocional que es normal. Un accidente de esa magnitud es horrible, no se lo deseo a nadie", expresó. Contó que tiene golpes en distintas partes del cuerpo, que debe hacer reposo absoluto y que se despierta sobresaltado durante la noche con imágenes del accidente. "Estoy lejos del Kyoto que conozco, que es una persona superdivertida. Ahora estoy obviamente supertriste", reconoció.

En otro tramo de la conversación, López adelantó que tiene previsto denunciar dos situaciones que consideró especialmente graves durante la emergencia. Por un lado, cuestionó la actuación de funcionarios policiales que, según su relato, lo contactaban insistentemente para exigirle que resolviera cuestiones vinculadas al seguro y al retiro de la camioneta, pese a que estaba internado y con una lesión cerebral.

También criticó al Banco de Seguros del Estado porque, según contó, le exigieron fotografías del vehículo para recibir la denuncia. Como no podía obtenerlas, tuvo que pedirle ayuda a otro músico que pasó por el lugar y registró las imágenes necesarias.

Por último, agradeció la cantidad de mensajes y muestras de cariño que recibió desde el accidente. Dijo que tenía más de mil mensajes entre WhatsApp e Instagram y que irá respondiendo de a poco. "Lo primero es que estoy vivo, que eso ya es un montón para el accidente que tuvimos", resumió.

Así quedó la camioneta de The Party Band tras el accidente.

Cómo están los otros integrantes de The Party Band

Durante la charla, Kyoto también actualizó el estado de salud de sus compañeros, que viajaban con él cuando ocurrió el siniestro. El baterista sufrió una fractura en el omóplato, un integrante del equipo técnico tuvo una fractura vertebral y la tecladista sufrió otra fractura en una vértebra, además de una lesión en los ligamentos que todavía estaba siendo evaluada. Otros dos ocupantes no sufrieron lesiones.

El músico reconoció que, dentro de la gravedad del episodio, todos tuvieron suerte de sobrevivir. "Podría haber terminado de millones de maneras de mal. Podría haber quedado mal o podría no estar hablando con ustedes", reflexionó.

También contó que el accidente tuvo consecuencias materiales importantes: la camioneta tenía seguro, pero perdieron el tráiler, buena parte de los equipos de sonido y algunos instrumentos. “Lo primero es recuperar el ánimo y después la parte económica”, señaló.