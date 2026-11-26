Abel Pintos tuvo una visita especial a Montevideo este miércoles. El reconocido cantante argentino llegó a Uruguay para participar de la cena benéfica de Cireneos, la organización social que encabeza el sacerdote Juan Andrés Verde, más conocido como el Gordo Verde. Sin embargo, antes del evento, protagonizó una actividad que llamó la atención y quedó registrada en video.

El artista acompañó al religioso en una recorrida por el barrio Santa Eugenia, ubicado en la zona de Bañados de Carrasco, al este de Montevideo. Allí vive Verde y es desde donde lidera el trabajo social de Cireneos, que impulsa proyectos vinculados a la vivienda, la educación, la salud y el desarrollo comunitario.

Durante la visita, Pintos conversó con los vecinos, se tomó fotografías y firmó autógrafos. También conoció la sede de Cireneos, donde protagonizó uno de los momentos más especiales de la jornada: guitarra en mano, interpretó La llave, uno de sus grandes éxitos.

"Realmente muy emocionante", escribió el Gordo Verde al compartir el video del cantante interpretando el tema en las instalaciones de la organización. El religioso publicó también varias imágenes de la jornada agradeciendo la generosidad del artista. "Un momento único", definió en su cuenta de Instagram.

Abel Pintos cantando en un escenario. Foto: Difusión/Archivo El País.

El paso del reconocido cantante por Montevideo también incluyó un almuerzo compartido en un restaurante de Carrasco, que también fue registrado y compartido a las redes sociales del sacerdote.

Abel Pintos, una de los grandes invitados a la cena benéfica que tuvo lugar horas más tarde, es uno de los cantautores más populares de Argentina. Con más de dos décadas de trayectoria, construyó una carrera que combina el folclore con el pop y la música romántica. Entre sus canciones más conocidas están "La llave", "Motivos", "Sin principio ni final" y "De solo vivir".

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos y se presentó en escenarios de Argentina y del exterior. Semanas atrás fue reconocido en Buenos Aires con el Martín Fierro de Oro en la gala dedicada a la música.