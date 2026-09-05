El fuerte descargo de Lowrdez, de Bandana, por las críticas a su cuerpo: “¿Por qué no se van a la mierda?”

Lowrdez Fernández, exintegrante del grupo argentino Bandana, salió al cruce de las críticas que recibe en redes sociales por su físico. La cantante publicó un contundente descargo en sus historias de Instagram, donde cuestionó a quienes comentan de manera recurrente sobre su peso y explicó que detrás de los cambios en su físico hay un proceso de salud que atravesó en los últimos meses.

“¿Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda?”, escribió la artista al comienzo de su descargo. “Ya lo sé, pelotu2”, agregó, dejando en claro que es consciente de su aspecto y que no necesita que otras personas se lo señalen.

Lowrdez contó que se sometió a una intervención quirúrgica en la que le retiraron el útero y que posteriormente tuvo complicaciones. Según explicó, debió tomar corticoides y distintos medicamentos mientras atravesaba además problemas personales.

El descargo de Lowrdez de Bandana por las críticas a su cuerpo. Foto: Instagram @lowrdez

“La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por sentirme en un cuerpo que no me gusta es una mierda”, escribió la cantante. De esa manera, reconoció que los comentarios sobre su físico se suman a una incomodidad propia con su cuerpo, en un momento en el que todavía atraviesa las consecuencias de aquel proceso.

La artista también apuntó contra quienes no están de acuerdo con su apariencia o con el contenido que publica en redes sociales. “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”, escribió, antes de cerrar su mensaje con una fuerte acusación contra quienes la cuestionan: “Gordofóbicos de mierda”.

Lowrdez. Foto: Archivo. Foto: Captura de Instagram @lowrdez.

Lowrdez y la operación que atravesó

La cantante ya había hablado públicamente sobre su salud y sobre la intervención a la que se sometió. En una entrevista con Moria Casán, explicó que le realizaron una histerectomía y que también le retiraron los ovarios debido a problemas ginecológicos, entre ellos múltiples miomas y un útero agrandado.

Aquella operación también tuvo un impacto emocional para Lowrdez, que contó que debió atravesar el duelo por la imposibilidad de gestar. Ahora, al referirse nuevamente a su cuerpo, vinculó las consecuencias de aquel proceso con los comentarios que recibe habitualmente en las redes sociales.

El descargo de la exBandana no fue solamente una respuesta a quienes señalan su peso. También expuso la tensión entre las críticas externas y la propia percepción sobre su cuerpo: mientras reconoce que actualmente no se siente cómoda con su apariencia, cuestiona que otras personas se sientan con derecho a convertirla en un tema de conversación.