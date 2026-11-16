Brad Pitt y el consejo de higiene que le dio a un compañero durante el rodaje de "Bastardos sin gloria"

Dirigida por Quentin Tarantino, Bastardos sin gloria es una de las películas del cine bélico más aclamadas por la crítica. Estrenada en 2009, no solo destaca por su trama y ambientación, sino también por algunos de sus intérpretes, y Brad Pitt es uno de ellos. Con un recorrido en varios sets de filmación, el dos veces ganador del Oscar tiene algunas mañas que no pasan inadvertidas por sus compañeros de elenco.

En 2009, en la entrega de premios Spike TV Guys Choice, la alternativa irreverente y humorística a las ceremonias tradicionales de Hollywood, enfocada específicamente en los gustos del público masculino de la época, el actor Eli Roth, quien se puso en la piel del sargento Donny Donowitz, más conocido por su apodo “El Oso Judío” en la película, aseguró que Pitt lleva consigo toallitas húmedas.

“Compartió que cuando estás sudando y no tenés tiempo para ducharte, simplemente tomás una toallita húmeda para bebés y te la frotas debajo de las axilas”, reveló.

En ese sentido, recordó cómo fue que se enteró del método de higiene de su colega. “Después de una escena, Brad tuvo que ponerse a mi lado para un primer plano y me dijo: ‘Estás buenísimo’. Le dije: ‘No tuve tiempo de ducharme’. Me dijo: ‘Toallitas húmedas, toallitas húmedas’”.

Brad Pitt en el festival de cine de San Sebastián. Foto: Ander Gillenea/AFP fotos

En cuanto a las axilas del galán de Hollywood, Roth dijo que le comentó entre risas: “Tengo seis hijos. Solo tienes que limpiarte un par de veces debajo de las axilas. Me están orinando encima todo el día. No tengo tiempo ni para ducharme”.

Sobre aquello, reflexionó con humor: “Me pareció el mejor consejo. Mi personaje se llama el Oso Judío. Si alguna vez empezaba a oler a oso, simplemente me ponía un par de toallitas húmedas para bebés en las axilas, y así todos podían comportarse con tranquilidad a mi alrededor”.

A su vez, Eli Roth habló en aquella ocasión de su admiración por Brad Pitt. “Es un tipo muy gracioso. Tiene un gran sentido del humor y se entrega por completo. Está allí para pasarlo en grande. Ahora, en este punto de su carrera, es la mayor estrella de cine del mundo, puede hacer lo que quiera, así que cuando está allí, solo quiere divertirse”.

Y cerró: “Recuerdo el primer día; me enseñó un montón de trucos de actuación. Todos queríamos preguntarle sobre Kalifornia, El club de la pelea y La fuga, y fue muy amable al hablar de todo eso con nosotros. Desde el primer día, todos éramos un poco tímidos. Pero luego alguien le preguntó sobre Doce Monos, y habló de todo”.