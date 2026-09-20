Locura en España por Brad Pitt: media hora de saludos y fotos con sus fanáticos en el festival de San Sebastián

El actor Brad Pitt desató la locura a su llegada este domingo al hotel María Cristina de San Sebastián entre los cientos de fanáticos que le esperaban, teléfono y libreta en mano, para conseguir un autógrafo o una foto del actor, que empleó media hora en saludar y atender al público.

El actor, que llegó a España para participar del Festival de cine de San Sebastián, luciendo una chaqueta azul, un pantalón gris marengo y unas zapatillas amarillo flúor, desprendió simpatía desde el minuto uno.

El público que esperaba, en algunos casos durante horas, ante la aparición del actor reaccionó con gritos de '¡Brad, Brad, Brad!' y peticiones de selfies.

Bajo un sol radiante, Pitt atendió pacientemente y con una sonrisa las peticiones de sus admiradores, que quedaron encantados con la amabilidad de su estrella.

Brad Pitt en el festival de cine de San Sebastián. Foto: Ander Gillenea/AFP fotos

Después, el actor saludó al director del Festival, José Luis Rebordinos, y entró al hotel no sin antes enviar un beso a la multitud.

Brad Pitt presentará en el Festival de San Sebastián la película El corazón de la bestia, de David Ayer, programada en la Sección Oficial fuera de concurso, aunque su proyección con el equipo de la película no será hasta el miércoles, por lo que el actor estadounidense tiene tiempo de sobra para hacer turismo. La película, donde interpreta a un ex soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos que junto a su perro deberá volver a la civilización tras un accidente en Alaska, se estrenará en Uruguay este jueves.

Brad Pitt en el festival de cine de San Sebastián. Foto: Ander Gillenea/AFP fotos

Que Pitt genere furor en el festival y se tome unos días para pasear, no es novedad. Ya lo hizo en su anterior visita, en 2009, cuando aprovechó las últimas horas en San Sebastián para acudir a Chillida Leku, un museo al aire libre del escultor vasco Eduardo Chillida.

En esa visita, tomó una cantidad importante de fotos de las obras del artista, cuya familia le obsequió con tres libros del escultor editados en inglés.

Agencia EFE