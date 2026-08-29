Brad Pitt regresa al rol que le dio el Oscar en lo nuevo de David Fincher: título y cuándo llega a Netflix

La nueva película de David Fincher protagonizada por Brad Pitt ya tiene título oficial: The Further Mis-Adventures of Cliff Booth. Luego de meses de espera Netflix anunció el nombre de la película que retoma al personaje que Pitt interpretó en Once Upon a Time in Hollywood..., la película de Quentin Tarantino estrenada en 2019.

La historia estará ambientada en 1977, ocho años después de los acontecimientos de la primera película, y mostrará a Cliff Booth en un Hollywood muy diferente al que conoció. Netflix adelantó el escenario de la nueva historia, aunque todavía no reveló detalles de la trama.

Pitt volverá a interpretar a Booth, el doble de riesgo y amigo de Rick Dalton, personaje por el que ganó en 2020 su primer Oscar, como mejor actor de reparto. El libreto de este nuevo largometraje fue escrito por Tarantino, pero no volverá a la silla del director.

Imagen de "Once upon a time in Hollywood". Foto: Archivo.

La película tendrá un estreno especial en salas de cine a partir del 25 de noviembre. En Uruguay, por el momento no hay fecha anunciada. Luego llegará a Netflix el 23 de diciembre.

Además de Pitt, el elenco incluye a Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian.

Netflix ya había mostrado un breve adelanto durante la pasada edición del Super Bowl de febrero. En las imágenes, Booth dice: "No tengo muchos talentos, pero sé que no debo interponerme en el camino de una buena historia".

Once Upon a Time in Hollywood... recaudó 377 millones de dólares en todo el mundo y recibió dos premios Oscar: mejor actor de reparto para Pitt y mejor diseño de producción.

Tarantino decidió no dirigir esta continuación porque no quería que su próxima película, que planea como la última de su carrera, fuera una secuela. El cineasta explicó que, aunque le gusta el guion, sentía que volver a ese universo implicaba recorrer un terreno que ya había transitado.

Agencia EFE