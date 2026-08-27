Rupert Grint volverá a ser Ron Weasley pero en Broadway: cuándo regresará al universo de "Harry Potter"

El actor Rupert Grint volverá a interpretar a Ron Weasley en la puesta que se realizará en Broadway de la obra Harry Potter and the Cursed Child. El actor retomará su papel a partir de febrero de 2027, aunque no compartirá escenario con la otra estrella de la saga, Tom Felton, quien interpreta a Draco Malfoy hasta principios de enero, informó Variety.

La obra, que se estrenó en Londres en 2016 y llegó al corazón teatral de Nueva York en 2018, sigue las vidas adultas de los protagonistas creados por la escritora británica JK Rowling, también autora del guion de la obra, y tiene su comienzo en el epílogo de la novela Harry Potter y las reliquias de la muerte, cuando Harry Potter y su esposa envían a su hijo a la escuela Hogwarts, y en la terminal de trenes se encuentran con Ron y Hermione.

"Ron Weasley ha sido parte de mí desde que tengo once años y no puedo esperar a reencontrarme con él en esta etapa de la vida. Hay algo muy especial, como cerrar un círculo, en volver a ponerme en la piel de Ron ahora que ambos somos padres; de algún modo, es algo a la vez muy familiar y completamente nuevo", dijo el británico Grint a Variety.

Grint participará en la obra desde el 2 de febrero hasta el 30 de mayo de 2027, mientras que Felton hará su última función el 3 de enero de 2027.

Rupert Grint en "Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts". Foto: Captura de YouTube

Dos de los productores de la obra, Sonia Friedman y Colin Callender, indicaron, por su parte, que Grint, a través del mago pelirrojo Ron, definió para varias generaciones de espectadores a lo largo de las ocho películas de Harry Potter "lo que significa ser un amigo leal y valiente, pese a las adversidades y dificultades", sin olvidar su sentido del humor y su "sonrisa traviesa".

La premiada obra, que se escenifica en el Lyric Theatre, a una calle de Times Square, es una de las más taquilleras de Broadway semana tras semana, y ha recaudado 532 millones de dólares, un récord para la categoría de piezas que no son musicales, según medios especializados.

Los protagonistas de la saga "Harry Potter". Foto: Archivo.

Las ventas estaban estancadas pero repuntaron con la llegada de Felton en noviembre, por lo que se espera que Grint, una de las tres estrellas de la saga, tenga un impacto aún mayor. Así mismo, su participación forma parte de una creciente tendencia en Broadway de contratar a actores exitosos del cine y la televisión para animar al público.

Agencia EFE

