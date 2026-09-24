Brad Pitt y un perro llamado Uber perdidos en Alaska en aventura que llega a la cartelera directo desde Venecia

Otro estreno de la semana es El corazón de la bestia que tiene a Brad Pitt, quien la acaba de estrena con acto de presencia incluido en el festival de San Sebastián, como protagonista y productor.

Pitt interpreta a un oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses retirado, quien junto a su perro de combate Odín va a Alaska en busca de paz interna. Cuando la avioneta en la que viajan sufre un accidente, empieza la aventura para intentar salir con vida de la indómita naturaleza de Alaska.

“Es una historia de supervivencia, pero en última instancia, es una historia de amor” entre el soldado y el perro, ambos con estrés postraumático, explicó Pitt.

Para el ganador de dos Óscar, es una película muy oportuna en este momento de convulsión en el mundo.

"Personalmente, creo que podríamos dedicar más tiempo a concentrarnos en lo que tenemos en común" y "lo que nos une (...) Quizá solo empezar a cuidar de las personas que tenemos alrededor y asegurarnos de que estén bien", señaló.

En cuanto al contexto actual del cine, Pitt dijo que gracias a las plataformas veía la situación mejorar para películas de medio presupuesto como "En el corazón de la bestia" que tenían "muy complicado recuperar" la inversión.

Para él, trabajar con el perro, que en realidad se llama Uber, fue una experiencia "preciosa".

"Conectamos muy rápidamente. Intentamos que todos los días fueran un día de juego. Hubo momentos en que hacía cosas que eran simplemente increíbles, que no estaban en el guion y que ves en la película, y sus expresiones, de verdad, me conmovieron muchísimo", detalló.

“Hay algo muy delicado y hermoso en la película, que explora el corazón, las relaciones y la naturaleza de aquello que nos mantiene en marcha”, comentó el director David Ayer, quien ya tuvo a Pitt a sus órdenes en la película de guerra Corazones de acero (2014).