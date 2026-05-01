Tan Biónica anuncia un tercer y último show en el Antel Arena: la fecha y cuándo salen las entradas a la venta

El furor por el regreso de Tan Biónica a Montevideo es total. Tras agotar la primera función anunciada en apenas ocho horas y solo en la instancia de preventa, Chano y compañía agregaron otra presentación que está a punto de agotarse. Ante semejante demanda, se anunció una tercera y última fecha para tratar de satifacer a todos los fanáticos locales.

El tercer show de Tan Biónica será el 20 de setiembre en el Antel Arena, y las entradas se pondrán a la venta este lunes 4 de mayo a las 11.00 a través de Tickantel. No habrá instancia de preventa, por lo que se podrá comprar con todos los medios de pago habilitados.

Así, Tan Biónica estará el 18, 19 y 20 de setiembre en Montevideo, presentando su primer disco en 10 años: El regreso, el álbum que marca su vuelta definitiva a los escenarios tras una multitudinaria gira que se había anunciado más como una última oportunidad de encuentro.

Sin embargo, lo que se presentaba como una vuelta temporal se consolidó cuando aparecieron nuevas canciones, que quedaron plasmadas en un álbum que será protagonista en los recitales de primavera en Uruguay. El disco incluye 10 temas y colaboraciones con Airbag —que también se presentará este año en el Antel Arena—, Andrés Calamaro y Nicki Nicole, una fanática del grupo que contribuyó al rescate de una canción antigua, "Boquitas pintadas".

Con ese trabajo, la banda acaba de cosechar tres nominaciones a los Premios Gardel: a mejor álbum de pop rock, mejor canción de pop rock por "Tus cosas", junto a Airbag, y mejor colaboración por "Mi vida", el tema que hicieron con Calamaro.

Como para las funciones que ya se llenaron, los precios para la nueva fecha de Tan Biónica van de 2.100 a 4.650 pesos. Produce ZR Producciones.