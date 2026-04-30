Histórico: Hugo Fattoruso será condecorado por el emperador de Japón por su vínculo musical y cultural

El reconocido músico uruguayo Hugo Fattoruso será distinguido por el emperador de Japón con la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Escarapela, una de las más altas condecoraciones que otorga ese país.

La noticia fue comunicada por la Embajada de Japón en Uruguay, que destacó su “valiosa y extensa contribución al intercambio cultural entre Japón y Uruguay”. En ese vínculo sostenido durante décadas, Fattoruso no solo llevó su música, sino que construyó puentes artísticos duraderos.

En los últimos años, figuras internacionales como Charles Aznavour y Ennio Morricone también recibieron este reconocimiento, lo que ubica al uruguayo en una selecta lista de referentes culturales a nivel global.

El recorrido de Fattoruso en Japón es tan intenso como constante: participó en 23 giras por distintas ciudades, muchas de ellas coordinadas junto a Atsuko Kai y el percusionista Tomohiro Yahiro, su compañero en el dúo Dos Orientales, formado en 2007.

En esas experiencias compartió escenario con una amplia diversidad de artistas japoneses y uruguayos, en proyectos que fueron desde formaciones familiares como el Trío Fattoruso hasta ensambles como Expreso Oriental o Rey Tambor. Esa mezcla de identidades musicales consolidó una relación artística que trasciende fronteras.

Exintegrante de Los Shakers, Fattoruso también participó en eventos de fuerte carga simbólica en Japón, como los conciertos conmemorativos tras el Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, y celebraciones vinculadas a la comunidad japonesa en Uruguay.

Más recientemente, su presencia se destacó en la Expo Osaka 2025, donde protagonizó una actuación durante el Día de Uruguay junto a músicos y bailarines nacionales, en una presentación que fue calificada como memorable.

Con esta distinción, Fattoruso se convierte en el primer uruguayo en recibir la Orden del Sol Naciente y en el segundo latinoamericano en lograrlo, después de Omara Portuondo en 2019.

Hugo Fattoruso y Yahiro Tomohiro, del dúo Dos Orientales. Foto: Leonardo Mainé / El País

En una entrevista de 2023 junto a Tomohiro Yahiro, su compañero en el dúo Dos Orientales, Fattoruso se refirió a sus experiencias "del otro lado del mundo". "Todos estos viajes e intercambios con Japón son impresionantes. Imaginate lo que significan en la vida de un pianista de La Comercial”, aseguró a El País.

