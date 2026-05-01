"Empatía verdadera": el conmovedor mensaje de Yotuel de Orishas tras su recorrido por el Palacio Legislativo

Tal como había adelantado a El País, este miércoles Yotuel Romero, uno de los integrantes de Orishas, se reunió con los diputados Pablo Abdala y Leydis Aguilera, ambos del Partido Nacional, en el anexo del Palacio Legislativo. El objetivo del encuentro fue dialogar sobre “Patria y Vida”, la canción que el artista publicó en 2021 y que se convirtió en un símbolo de las protestas masivas registradas en Cuba ese mismo año.

El encuentro fue relatado por Aguilera —nacida en Cuba— en su cuenta de Instagram. “Hoy recibí en el Parlamento, junto al diputado Pablo Abdala, a Yotuel, integrante de Orishas y uno de los autores de lo que hoy es un himno: ‘Patria y Vida’. Su voz y su arte nos han dado fuerza a millones. Gracias por tu talento y por recordarnos que la música también puede ser resistencia”, escribió, junto a una serie de imágenes del recorrido por el Palacio Legislativo.

Horas más tarde, el cantante compartió en Instagram una foto en la fachada del Palacio Legislativo y la acompañó con un mensaje en el que hizo un balance de su paso por la capital. “Montevideo, hoy no te hablo como artista, te hablo como hermano. Porque en tus calles he sentido algo que no se compra ni se ensaya: empatía verdadera. Uruguay no solo abre sus puertas, abre el corazón. Y eso, para un cubano, vale más que cualquier escenario”, expresó.

“Aquí he visto respeto por la libertad; he visto un pueblo que entiende el dolor ajeno y lo abraza como propio. Gracias, Montevideo, por mirar a Cuba con ojos de humanidad y no de indiferencia. Hoy estoy lejos de mi tierra, pero cuando piso Uruguay me siento un poco más cerca de casa”, agregó.

Pablo Abdala, Leydis Aguilera y Yotuel Romero en el Palacio Legislativo. Foto: Captura de Instagram @tiempo_de_avanzar.

En la previa del show de Orishas en el Teatro de Verano, Aguilera también difundió imágenes del encuentro entre Romero y el expresidente Luis Lacalle Pou. Días atrás, en diálogo con El País, el músico había destacado el gesto del exmandatario durante la cumbre de la CELAC de 2021, cuando citó un fragmento de “Patria y Vida” frente al presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

En concreto, Lacalle Pou citó una estrofa de la canción "Patria y Vida": "Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes? Si mi Cuba es de toda mi gente".

En ese sentido, en diálogo con El País el artista señaló que el exmandatario “le dijo en la cara al dictador parte de nuestra canción y para todo el exilio cubano fue muy importante”. “Mi madre me enseñó que hay que ser agradecido, y yo le agradezco al expresidente por eso”, agregó.

Este jueves, Orishas se presentó por primera vez en Montevideo. Lo hizo con la gira Represent Cuba 2026, que Yotuel adelantó como la historia de Cuba en 25 canciones. El grupo, un emblema de la música de la isla, es responsable de éxitos como "Represent", "El Kilo" y "A lo cubano".