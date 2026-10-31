Shows gratis para festejar los 27 años de la Sala Zitarrosa: Spuntone & Mendaro, Papina de Palma y electrónica

La Sala Zitarrosa celebrará sus 27 años este martes 3 de noviembre con una programación gratuita: iniciará a las 19.00 en el hall y seguirá a las 21.00 en la sala principal. La grilla reunirá electrónica, canción de autora y versiones de clásicos locales.

El festejo despegará con Cápsulas Electrónicas, el ciclo coproducido por la sala y Ronda de Mujeres que visibiliza a creadoras de la electrónica nacional. Pi —nombre artístico de Victoria Lanza— y Victoria Brion ofrecerán un set en vivo construido desde la improvisación, la intuición y el diálogo sonoro. Brion proviene del piano clásico y el jazz; Pi, de la experimentación electrónica.

A las 21.00, el festejo continuará en el escenario con Papina de Palma en formato trío. La cantautora y murguista, autora de discos como Instantes decisivos y Esta podría ser la señal, ganó el Premio Nacional de Música en 2013 y un Graffiti en 2017. Sus canciones cruzan elementos del pop, el folk y la murga, con letras que abordan los vínculos, la memoria y las contradicciones personales.

Spuntone & Mendaro cerrará la noche. El dúo de Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro viene de presentarse días atrás en La Trastienda, donde Garo Arakelian apareció como invitado sorpresa. La actuación llega en pleno anuncio del regreso de La Trampa, que volverá tras nueve años con tres funciones —dos de ellas ya agotadas—en el Antel Arena en mayo de 2027.

Inaugurada el 3 de noviembre de 1999 en el edificio del antiguo Cine Rex, la sala ubicada frente a la Plaza Fabini lleva el nombre de Alfredo Zitarrosa y tiene a la música uruguaya como uno de sus principales ejes. Las invitaciones para el aniversario se retiran en la boletería de martes a sábado, entre las 15.30 y las 21.30, hasta completar el aforo.