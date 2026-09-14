Oasis vuelve en 2027: la banda anunció una nueva gira tras el histórico reencuentro de los hermanos Gallagher

La banda británica Oasis anunció este lunes a través de sus redes sociales que realizará una nueva gira. El grupo compartió las primeras fechas de una serie de conciertos que tendrá como escenarios a distintas ciudades de Europa y Estados Unidos.

El anuncio llega después del regreso de Oasis a los escenarios en 2025, cuando los hermanos Liam y Noel Gallagher dejaron atrás 15 años de separación para volver a tocar juntos. La reunión se concretó con Live ’25, una gira mundial que comenzó en Reino Unido y luego pasó por América del Norte, América del Sur, Asia y Oceanía.

Después de Live ’25, no estaba claro cuál sería el futuro de la banda. La gira había sido presentada como el regreso de Oasis a los escenarios después de 15 años, pero los hermanos Gallagher no habían confirmado si continuarían tocando juntos una vez finalizado el tour. Por eso, el anuncio de una nueva serie de conciertos despeja, al menos por ahora, las dudas sobre la continuidad del grupo.

"Empiezan las celebraciones, después de un periodo de reflexión, la fuerza cultural pop más dañina en la historia británica reciente se ha declarado apta para el propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente", escribieron en el anuncio en redes sociales, con un video reviviendo lo que fue la gira pasada.

En esta ocasión, las fechas anunciadas se concentran en Reino Unido, Irlanda, Europa y Estados Unidos. La nueva gira comenzará en Glasgow en mayo de 2027 y continuará con 11 presentaciones en Mánchester. Luego, Oasis llevará sus conciertos a Múnich, Barcelona, Ámsterdam, Francia, Roma y distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Boston y Las Vegas.

Oasis aclaró que no habrá una venta general de entradas. Los interesados deberán registrarse antes del 17 de septiembre a las 16:00 BST para tener la posibilidad de acceder a la compra. Incluso quienes ya forman parte de la lista de correo de la banda deberán completar el registro.

El regreso de Oasis se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más esperados de los últimos años. En agosto de 2024, Liam y Noel Gallagher sorprendieron al anunciar que volverían a compartir escenario después de una extensa disputa que terminó con la salida de Noel de la banda en 2009.

La pelea entre los hermanos había puesto fin a la historia de Oasis luego de años de tensiones internas. Desde entonces, ambos desarrollaron sus respectivas carreras por separado: Noel al frente de Noel Gallagher’s High Flying Birds y Liam como solista.

La gira Live ’25 marcó así el reencuentro de una de las bandas más importantes del britpop y permitió a sus seguidores volver a escuchar en vivo canciones como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger”, “Champagne Supernova” y “Live Forever”.