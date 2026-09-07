La familia Rada anunció que los shows de Totem se realizarán como homenaje póstumo al músico uruguayo

Los dos conciertos en homenaje a Totem, previstos para el 10 y 11 de octubre en el Auditorio Adela Reta, se realizarán finalmente como una celebración del legado de Ruben Rada.

Antes de su fallecimiento el 26 de agosto, el músico tenía entre sus próximos proyectos el regreso de Totem a los escenarios, una de las bandas fundamentales de la música uruguaya y de su propia trayectoria.

La confirmación llegó por parte de la familia Rada, que comunicó a través de sus redes sociales que los espectáculos continuarán adelante para celebrar la obra del cantante, fallecido a los 83 años. La decisión se suma a la voluntad expresada por sus allegados de mantener vivo el repertorio que dejó y compartir de a poco parte del material que el artista registró a lo largo de su carrera. "Estamos convencidos de que es lo que nuestro padre hubiera querido", escribieron.

El proyecto suponía el regreso de Totem, grupo que Rada integró durante la década de 1970 y que fue una pieza clave en la renovación de la música uruguaya. "Ya tuvimos varios ensayos y él estaba muy entusiasmado con la banda y por volver a cantar esas canciones después de tantos años", se afirma en el comunicado.

La vuelta tenía, además, un significado especial para el propio Rada. El espectáculo había sido concebido como un recorrido por los clásicos de la banda y contaba con la participación de históricos integrantes, entre ellos Lobito Lagarde y Santiago Ameijenda, además del propio Rada. En dicha publicación, se confirma que cantarán Lucila, Matías y Julieta, los tres hijos del músico.

Ahora, esas canciones volverán a sonar con un nuevo significado: serán una forma de celebrar su trayectoria y recordar a una de las figuras fundamentales de la música popular uruguaya.

Rada murió el 26 de agosto luego de permanecer internado durante varias semanas por una neumonía y sus complicaciones. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado publicado en redes sociales y, días después, agradeció las numerosas muestras de cariño recibidas desde Uruguay y el exterior.

“Desde acá nos toca cuidar tu legado e ir compartiendo de a poco toda la música que nos dejaste y le dejaste a tu gente”, escribió la familia en una publicación posterior a la despedida del músico en el Palacio Legislativo.