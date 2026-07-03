Ruben Rada anunció el espectáculo homenaje a Totem: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas

Después de varios meses de expectativa, el espectáculo de homenaje Tótem ya tiene fecha. El histórico grupo uruguayo volverá a los escenarios el sábado 10 y domingo 11 de octubre con dos conciertos en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta, en un espectáculo que funcionará como homenaje a una de las bandas más influyentes de la música uruguaya.

El anuncio fue realizado este viernes y confirma una iniciativa que Ruben Rada había adelantado en abril, cuando reveló que trabajaba en un reencuentro de la formación con la intención de volver a interpretar el repertorio que marcó una época a comienzos de los años setenta.

Las dos funciones reunirán a tres integrantes originales del grupo: Rada, el bajista Daniel "Lobito" Lagarde y el baterista Santiago Ameijenda. Además participarán músicos invitados, en un proyecto impulsado originalmente por Matías Rada con el objetivo de recuperar el repertorio de Tótem y celebrar un legado que sigue vigente más de medio siglo después de su nacimiento.

El anuncio llega pocas semanas después de la muerte de Mario "Chichito" Cabral, cantante y percusionista fundamental de la formación original, quien falleció en junio a los 89 años. Cuando Rada habló por primera vez sobre este proyecto había explicado que Cabral llevaba años alejado de los escenarios, aunque expresó su deseo de contar con él de alguna manera en el homenaje. Su fallecimiento terminó convirtiendo estas funciones en un reconocimiento aún más significativo para la historia del grupo.

La noticia retoma una idea que el músico de 82 años había deslizado durante su participación en Fiesta ¡FA!, el espectáculo que se presentó en marzo en el Teatro de Verano. Tras interpretar "Dedos", uno de los clásicos de Tótem, Rada comentó que le gustaría reunir nuevamente a la banda para ofrecer "un recital especial".

Ruben Rada. Foto: Estefanía Leal.

Semanas más tarde confirmó a El País que trabajaba para concretar el proyecto y adelantó que imaginaba conciertos de formato reducido, con la intención de recuperar la cercanía y el espíritu de las primeras presentaciones del grupo. "Cantar esas canciones, poniendo el corazón de Tótem ahí —porque no están todos los integrantes— es realmente muy movilizante", declaró entonces.

Fundado a comienzos de los años setenta, Tótem revolucionó la música uruguaya al combinar rock, candombe, jazz y otros ritmos afroamericanos en un lenguaje que marcaría a generaciones posteriores. En apenas unos años publicó tres discos: Tótem (1971), Descarga (1972) y Corrupción (1973). Los dos primeros tuvieron a Rada como cantante principal, mientras que el tercero, grabado tras su salida del grupo, contó con Eduardo Useta y Enrique Rey en las voces.

Las entradas para el homenaje saldrán en Tickantel a la venta con una preventa exclusiva para clientes BROU desde el lunes al mediodía durante 48 horas. La venta general comenzará el miércoles, también a las 12.00. Los precios irán de 1500 a 4500 pesos.