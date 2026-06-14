Murió "Chichito" Cabral, el percusionista uruguayo que creó su propio ritmo y estuvo en bandas históricas

Mario “Chichito” Cabral, uno de los históricos percusionistas de la música uruguaya, falleció el sábado a los 89 años. Fue uno de los fundadores del candombe beat.

Nacido en 1937 en el Cerrito de la Victoria, Cabral integró bandas fundamentales como El Kinto y Totem y Moonlights, entre otros, además de una carrera solista que incluye composiciones como "Orejas", "Mi lindo barrio" y "Don Pascual".

El sepelio es en la empresa Martinelli hasta las 18.00 de este domingo.

"Chichito fue muy importante en la música uruguaya siendo integrante del Kinto y de Tótem", escribió en redes sociales Ruben Rada. "Junto a Eduardo Mateo crearon 'El Toco', ese ritmo único, y juntos empezamos a usar las tumbadoras para tocar Candombe Rock".

Cabral comenzó muy tempranamente con la percusión. Cuando su familia se mudó al barrio La Mondiola, comenzó a tocar el bongó, inspirado por la música afrocubana que sería una influencia fundamental en su obra.

"No hay vuelta que darle: la milonga de acá es la guajira cubana", le contó a Eduardo Darnauchans en una entrevista en la revista Posdata en 1995. "Son hermanas a nivel rítmico, poético, de estado de ánimo".

Fue quien le puso el nombre a El Kinto, la fundacional banda del candombe rock en la que también participaban Ruben Rada y Eduardo Mateo y aportó también el nombre a Totem (que se le ocurrió en Alemania cuando fue para una frustrada gira con los Lecuona Cuban Boys) y uno de sus canciones más conocidas, "Don Pascual".

En abril, Rada había anunciado en El País, la posibilidad de reunir a Totem, aunque había aclarado que Cabral hacía años que no subía a los escenarios. El percusionista estuvo lidiando durante años con una enfermedad. Era el padre de Plef, el artista del graffiti asesinado en 2019.

Cabral también integró las bandas Moonlights y Gula Matari y editó tres discos solistas, a' Chimasa & Los Tocadores (1982), Candombe Pal' ½ E' La Calle (1985) y Tiempo (1988). Y participó en incontables albumes y bandas de la música popular uruguaya.

"A veces un músico no es un tocador", le contó a Darnauchans. "Tiene que tener la condición de ser honesto consigo mismo, para ser un tocador. Humildad, aunque provenga del más encumbrado conservatorio... Porque 'tocar' es acariciar, es querer, no 'ejecutar'"

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