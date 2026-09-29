Noche de los Fogones 2026 en Minas: grilla completa, horarios y artistas de los conciertos en el Cerro Artigas

La Noche de los Fogones 2026 confirmó su grilla y los horarios de los espectáculos. La celebración, que forma parte de la Semana de Lavalleja, se realizará el sábado 17 y el domingo 18 de octubre en el Cerro Artigas de Minas, con una programación que tendrá al Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Larbanois & Carrero y Lucas Sugo entre sus principales figuras.

La actividad comenzará a las 16.00 el sábado y a las 15.00 el domingo. Durante las dos jornadas habrá propuestas de folklore, música popular, danza y música bailable, con artistas uruguayos y argentinos.

El anuncio completa la agenda de espectáculos de la Semana de Lavalleja, que tendrá cinco jornadas con entrada libre en el Parque Rodó de Minas, del miércoles 7 al domingo 11 de octubre. Una semana después, la celebración se trasladará al Cerro Artigas.

Noche de los Fogones 2026: grilla y horarios del sábado 17 de octubreLa primera jornada comenzará con Priscila Machado y continuará con Otra Historia, Catherine Vergnes y Tierra y Cielo. Larbanois & Carrero actuarán a las 20.00 y el Chaqueño Palavecino subirá al escenario a las 22.00.

Uno de los momentos centrales llegará a la medianoche, con el “Canto a Don José”. Luego será el turno de Chacho Ramos, cuya presentación está prevista para las 00.15, ya en la madrugada del domingo.

Grilla de la Noche de los Fogones 2026 en Minas

Sábado 17 de octubre:



16.00: Priscila Machado.

17.00: Otra Historia.

18.00: Catherine Vergnes.

19.15: Tierra y Cielo.

20.00: Larbanois & Carrero.

22.00: Chaqueño Palavecino.

23.45: Santa Falco.

00.00: Canto a Don José.

00.15: Chacho Ramos.

Chacho Ramos en el espectáculo "Zitarrosa 90". Foto: Estefanía Leal.

Domingo 18 de octubre:



15.00: Gala Internacional de Danza.

16.00: Silvio Osorio.

17.00: Noelia Martínez.

18.00: Copla Alta.

19.30: Los Nocheros.

21.30: Yandira y Los Adas.

22.30: Lucas Sugo.

00.00: DJ Gustavo Olazábal.

Qué artistas estarán en la Semana de Lavalleja 2026

Antes de la Noche de los Fogones, la programación del Parque Rodó reunirá a figuras internacionales y nacionales. Abel Pintos será el principal nombre del miércoles 7 de octubre, en una jornada que también incluirá a Milongas Extremas.

El jueves 8 actuarán Lorena Abreu, La 80-20, La Misma Cuadra, Valen Vargas y La Penúltima, con cierre de DJ Vale León. El viernes 9 tendrá al rock como protagonista, con La Triple Nelson, Buitres y Turf, además de La Cápsula, Pie Grande y DJ Diego Falco.

Para el sábado 10 están anunciados Ángela Leiva, The La Planta y Luana, entre otros artistas. El domingo 11 será el turno de Damas Gratis, Matías Valdez y Martín Piña, en una jornada que también contará con Los Sabrosos, Natalia Ortega y su banda y DJ Nahuel Pereira.