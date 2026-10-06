María Dueñas, la violinista española premiada que debuta en el Teatro Solís junto a la Camerata Salzburg

María Dueñas llega por primera vez a Uruguay como una de las violinistas jóvenes más destacadas de la escena internacional. La artista española se presentará esta noche en el Teatro Solís junto a la Camerata Salzburg como parte de la temporada 2026 del Centro Cultural de Música. El concierto reunirá obras de Mozart, Mendelssohn y Beethoven.

Dueñas será la solista del “Concierto para violín en mi menor” de Mendelssohn, una de las piezas más populares y exigentes del repertorio para este instrumento. El programa se completará con la célebre Obertura de Las bodas de Fígaro, de Mozart, y la “Sinfonía N° 2” de Beethoven.

La llegada a Montevideo encuentra a Dueñas en un momento especialmente destacado de su carrera. En 2025 recibió dos premios Gramophone: el de mejor artista joven del año y el de mejor grabación instrumental. Sus primeras grabaciones fueron editadas por Deutsche Grammophon y han recibido elogios de la crítica internacional. The New York Times la describió como una violinista con “algo que decir, y la habilidad para decirlo brillantemente”.

Su historia con el violín comenzó a temprana edad. Nacida en Granada en 2002, Dueñas empezó a estudiar el instrumento a los siete años y, a los 11, obtuvo una beca de Juventudes Musicales para continuar su formación en el Colegio Carl Maria von Weber de Dresde. Más adelante estudió en Viena y Graz. Desde los 16 años comenzó a sumar premios en concursos internacionales de Europa, China y Canadá, en una trayectoria marcada por la precocidad y una rápida proyección internacional.

En Uruguay, Dueñas se enfrentará a uno de los grandes conciertos del repertorio violinístico. Mendelssohn terminó su Concierto para violín en mi menor en 1844, cuando tenía 35 años, y la obra es considerada, junto a los conciertos para violín de Beethoven y Brahms, una de las grandes piezas del género.

El concierto será además una oportunidad para escuchar en Montevideo a la Camerata Salzburg, prestigiosa orquesta austríaca que ya se ha presentado en Uruguay, y con la que Dueñas compartirá escenario en el Solís.