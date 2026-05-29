La segunda fecha de la temporada del Centro Cultural de Música trae a uno de los grandes maestros del mundo

"En el segundo concierto de la temporada es francamente imposible elegir entre la Sinfonía n° 8 en si menor, D. 759, Inconclusa de Schubert y la Sinfonía n° 7 en la mayor, Op. 92 de Beethoven ”, le cuenta a El País, Alfonso Reyes, Consejero General del Centro Cultural de Música (CCM ). “Ni siquiera echando una moneda al aire”.

Se refiere al concierto que mañana en la sala Eduardo Fabini, la principal del Auditorio Nacional Adela Reta, ofrecerá la Orchestre des Champs-Élysées dirigida por Philippe Herreweghe. Entradas en Tickantel de 2.500 a 5.000 pesos.

“Ambicioso, por decir lo menos, Herreweghe formó numerosos conjuntos, cada uno concebido como un vehículo de interpretación para géneros y períodos específicos”, dice su biografía en el sitio AllMusic. En ese sentido, la Orchestre des Champs-Élysées —fundada en junio de 1991— es un conjunto de instrumentos originales, que interpreta repertorio de los períodos clásico y romántico.

“La orquesta propone un programa de matices contrastados, fiel a su misión de resucitar los colores originales del repertorio clásico. Al frente de la”, dice el comunicado oficial del CCM. “Herreweghe lleva a los oyentes a un apasionante viaje entre la luz y la oscuridad”.

Herreweghe nació en Gante, Bélgica, en 1947. Estudió simultáneamente medicina y psiquiatría, además de piano con Marcel Gazelle en el conservatorio de la universidad de Gante. En 1969, fundó el Collegium Vocale Gent que rápidamente fue convocado por los directores Nikolaus Harnoncourt y Gustav Leonhardt a colaborar en un proyecto discográfico destinado a registrar el catálogo completo de cantatas de Johann Sebastian Bach. Desde entonces, Herreweghe se ha convertido en una figura prominente del circuito mundial de la música clásica; su catálogo incluye más de 180 grabaciones.

La temporada 2026, continúa el 16 de junio en el teatro Solís con Sitkovetsky Trio interpretando Schumann, Haydn y Beethoven.

