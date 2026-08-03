Una estrella de 28 años en ascenso en el circuito de la música clásica llega por primera vez a Uruguay

Este miércoles 5 llega al Teatro Solís un nuevo concierto de la temporada 2026 del Centro Cultural de Música (el CCM). Será con el pianista kazajo

Alim Beisembayev.

Ganador de la medalla de oro en el Concurso Internacional de Piano de Leeds en 2021 y considerado una estrella en ascenso en el circuito mundial de la música clásica, interpretará dos obras de Schubert —Seis momentos musicales, D. 780 (Op. 94) y Fantasía en do mayor, D. 760 (Op. 15), “Wanderer”— y la Sonata para piano en si menor, S. 178, de Liszt.

“Es relativamente fácil elegir una obra maestra que justificaría todo el concierto: esa Sonata en un solo movimiento de Liszt”, le contó a El País Alberto Reyes, consultor general del CCM. “Representa uno de los más elevados ejemplos de construcción musical, 30 minutos que derivan de la primera página, donde el compositor presenta tres temas o motivos que serán objeto de desarrollo y metamorfosis geniales”.

“A pesar de estar escrita como un solo movimiento, la obra tiene en realidad cuatro, sin interrupción: un allegro, un adagio, un scherzo y un finale”, explicó Reyes, quien acaba de publicar una historia de la música clásica en Uruguay, El patrimonio perdido. “El scherzo es una recapitulación que se inicia con una fuga en si bemol menor, y el finale, que termina lento y pianissimo y parece ofrecer una visión trascendental, hace de los últimos compases un eco de los primeros, completando un ciclo perfecto”.

“Quienes menosprecian a Liszt por sus obras rimbombantes y por un virtuosismo a veces un poco vacío de contenido musical no han oído esta sonata ni, menos aún, la han analizado”, apuntó Reyes. “Es un tour de force de desarrollo musical a partir de una máxima economía temática”.

“A pesar de su carácter romántico y variado, que sugiere una narrativa poética, por ejemplo, la leyenda de Fausto, El paraíso perdido, de Milton, o una alegoría del jardín del Edén, con temas que representan a Dios, Lucifer, la Serpiente, Adán y Eva, la Sonata no es programática, sino que es música pura”, completó el especialista, él mismo un pianista de carrera internacional.

La visita de Beisembayev, de 28 años, acerca al público uruguayo a uno de los grandes ejecutantes de Liszt. Su primer disco, con las 12 Études d’exécution transcendante, fue lanzado por Warner Classics en 2022 y recibió elogios críticos.

“Fue la precisa dirección que Beisembayev dio a las transiciones de Liszt, desde el torbellino apocalíptico hasta el sereno giro de la melodía, con sus momentos de silencio suspendido en el aire, lo que indicó que la seguridad técnica que ya era evidente cuando ganó el concurso de Leeds con tan solo 23 años ahora está unida a una comprensión interpretativa mucho más profunda”, escribió The Guardian sobre el concierto que se verá en el Solís para el que quedan entradas en Tickantel.

La temporada del CCM se completa con el contratenor Jakub Józef Orliński (20 de agosto), Sir András Schiff (17 de setiembre), la Camerata Salzburg con la violinista María Dueñas (6 de octubre) y el Monteverdi Choir & English Baroque Soloists, dirigido por Christophe Rousset (4 de noviembre).

