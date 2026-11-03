La banda uruguaya El Conde vuelve a los escenarios con Juan Faccini al frente, invitados y entrada libre

Después de dos años de ausencia de los escenarios, El Conde volverá a presentarse en vivo el próximo viernes 6 de noviembre, a las 20 horas, con su fundador, Juan Faccini, al frente. La banda de rock-blues ofrecerá un espectáculo en la Sala Benedetti de Agadu (Canelones, entre Gutiérrez Ruiz y Paraguay), en el que repasará parte de su trayectoria y presentará material de su último trabajo discográfico, Grey Text Heats.

La última actuación del grupo tuvo lugar hace dos años, cuando representó a Uruguay en el festival Quito Blues, en Ecuador. Para este reencuentro, la formación contará con varios invitados: el músico y escritor Roy Berocay y el tecladista Martín Foderé. Además, el cantante Daniel Domínguez ofrecerá un set con parte de su repertorio solista.

La integración de El Conde estará conformada por "Bonzo" Gómez en batería, Carlos Tipoldi en guitarra solista, Pablo Tipoldi en guitarra acústica, Juan Faccini en bajo y voz, y Andrea Despeyroux en voz.

Figura fundamental del blues uruguayo desde el retorno de la democracia, Faccini acumula más de medio siglo de actividad musical. Como guitarrista y compositor, formó parte de La Incandescente Blues Band y El Conde de Saint Germain, proyectos con los que construyó una trayectoria que incluye varios discos editados, presentaciones en todo el país y colaboraciones con numerosos músicos.

A lo largo de su carrera también compartió escenario con figuras internacionales de primer nivel y fue telonero de B. B. King en dos oportunidades y de Luis Alberto Spinetta. En 2001 estuvo a punto de abrir el segundo concierto de Eric Clapton en Uruguay, previsto inicialmente en el Velódromo Municipal y trasladado a último momento al Cilindro Municipal debido a las condiciones meteorológicas. El cambio de escenario impidió finalmente su actuación.

El concierto del viernes 6 será con entrada libre y gratuita, sujeto a la capacidad de la sala. Se recomienda consultar directamente con AGADU o a través de sus canales oficiales para confirmar las condiciones de acceso.