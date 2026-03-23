Camilo vuelve a Uruguay: la fecha del show y la original manera en la que anunció toda su gira mundial

El colombiano Camilo anunció este lunes su Camilo Worldwide Tour 2026, una gira que lo llevará este año a más de 15 países de América y Europa y que marcará su regreso a Uruguay. "La mejor motivación mientras termino mi álbum es tener fecha para vernos. ¡Los amo! ¡Amar es nuestra revolución!", anunció en sus redess.

El artista, seis veces ganador del Grammy Latino, recorrerá México, Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica, comenzando en junio en España y cerrando en diciembre en su país natal, Colombia.

La etapa sudamericana será la última y se llevará a cabo entre octubre y diciembre. El show de Camilo en Uruguay será el 28 de octubre y la fecha es lo único que se sabe hasta ahora. Se espera que se realice en el Antel Arena, donde han tenido lugar todos sus conciertos hasta ahora; el último lo dio el 12 de marzo de 2025.

El autor de "Vida de rico" o "La boda" lo anunció a través de un video en el que se lo ve jugando con sus hijas en la playa. El audio es un recitado suyo sobre unos acordes de guitarra y allí dice: "Si hay un árbol en el bosque que hasta el suelo se ha caído, y no hubo cerca un oído para escucharlo crujir, hay quien se atreve a decir que no hubo ningún sonido. El álbum que estoy haciendo me está removiendo escamas y doy vueltas en la cama descubriendo lo que soy. Tarda más mi corazón que el de Indi y el de Ama, que encuentran lento y en calma cada una su dirección. Decir que este álbum es mío, eso es algo relativo, porque al fin el objetivo es darlo a quien pertenece. Porque estas semillas crecen cuando las canta La Tribu. Entonces me metí al bolsillo las fechas para encontrarnos, supuesto anunciarlas cuando el nuevo álbum saliera. ¿Pero qué hago con la espera y con la ansiedad que cargo?", y continúa con la reflexión antes de develar el calendario.

Las fechas de la gira mundial de Camilo en 2026

El cantante de "Tutu" estará en Asunción el 23 de octubre y luego seguirá por Buenos Aires (25), Montevideo (28), Rosario (30), Córdoba (31), Mendoza (2 de noviembre), Santiago de Chile (5), Arequipa (8), Lima (10), Quito (4 de diciembre), Cuenca (5) y Bogotá (12 de diciembre).

Además de sus éxitos, los fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar de nueva música y de algunos adelantos de su quinto álbum de estudio, que se estrenará este año, informó en un comunicado.

El tramo europeo de la gira se llevará a cabo en junio, comenzando el 13 en Tenerife y siguiendo por Londres (15), París (17), Milán (19), Dietikon (20), Berlín (22) y Ámsterdam (24).

En México, las presentaciones se realizarán entre finales de agosto y setiembre, arrancando el 28 en Ciudad de México y continuando por Querétaro (29), León (30), Veracruz (3 de setiembre), Monterrey (4), Guadalajara (5), San Luis Potosí (6), Hermosillo (10), Puebla (11), Tampico (12), Cancún (17), Mérida (18), Villahermosa (19) y cerrando en Acapulco (20 de septiembre).

La gira por el Caribe y Estados Unidos se desarrollará en octubre y lo llevará por San Juan (2), seguida por Santo Domingo (4), Miami (9), Orlando (10), Chicago (15) y ueva York (17).

Con más de 121 millones de seguidores globales, 25.000 millones de reproducciones y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo es uno de los artistas latinos más influyentes del momento.