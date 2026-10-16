El último fin de semana de la Feria del Libro con presentaciones de Jaime Bayly, Mercedes Morán y más

La 48° edición de la Feria Internacional del Libro está llegando a su fin. Alemania fue el país invitado de honor y desde el 2 de octubre un abanico de invitados, tanto nacionales como internacionales, han presentado libros y dado charlas. En este fin de semana de cierre aún hay actividades destacadas con entrada gratuita.

Hoy, a las 18.00, el crítico y escritor español Marcos Giralt Torrente conversará con el periodista Emanuel Bremermann para repasar su obra en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo.

Giralt Torrente es ganador del Premio Herralde de Novela, ha publicado varios libros con la editorial Anagrama y sus obras han sido traducidas al inglés, alemán, francés, italiano y portugués, entre otras.

En la misma sala, pero a las 19.00, la actriz y escritora argentina Mercedes Morán presentará Madre mía, su obra debut, que tiene a la figura materna como eje y combina autoficción con crónica generacional.

A la misma hora, pero en la Sala Azul, la astróloga y escritora argentina Ludovica Squirru presentará su Horóscopo Chino 2027.

A las 20.00, el escritor y periodista peruano Jaime Bayly presentará su novela Los golpistas en la Sala Roja de la Intendencia de Montevideo. Se tratará de una charla intima junto a los lectores y seguirá la firma de ejemplares. Los golpistas tiene como protagonista al expresidente venezolano Hugo Chávez, y recrea los tres días que perdió el poder en 2002 tras un intento de golpe de Estado.

A esa misma hora también habrá una actividad en el Stand de Alemania: el artista Dani Umpi ofrecerá un Dj Set con una selección de electro y pop.

Mañana continuarán las visitas internacionales. Desde Argentina, Selva Almada presentará Una casa sola a las 19.00 en la Sala Roja. Es reconocida por su primera novela, El viento que arrasa (2012), que recibió numerosos elogios, y su crónica no ficcional Chicas muertas (2014), sobre tres feminicidios ocurridos en la Argentina en los años 80.

El comunicador Marcos Aramburu presentará Pantanal, una novela con prólogo de Camila Sosa Villada que reconstruye una travesía de su padre junto a su mejor amigo de la infancia. Aramburu tiene una presencia destacable en los programas de streaming argentinos Olga y Gelatina. La presentación será a las 20.00 en Sala Dorada.

A la misma hora, pero en Sala Roja, la española Layla Martínez conversará con Ramiro Sanchiz sobre su obra. Martínez es escritora y columnista, reconocida por su novela Carcoma, que obtuvo varias nominaciones de premios literarios y ganó el premio Ignotus 2022 a Mejor Novela Corta.

En el plano nacional, el líder de Buenos Muchachos, dibujante y escritor Pedro Dalton presentará su nuevo libro de poesía Dolor de Rambla en el Stand de Estuario Editora, donde firmará ejemplares y conversará con los lectores. Dalton también publicó Cuatro libros de poesía y un montón de ojos en la cabeza y La cara del ángel.

El domingo a las 17.00 en Sala Roja habrá un homenaje a Mario Delgado Aparaín y a las 20.00, el director de cine y teatro inglés Anthony Fletcher presentará Americana junto con Mariano González y Santiago Sanguinetti.

El cronograma completo está disponible en la página web de la Feria del Libro.