Cuándo inicia FIEL, la feria que reúne a los libros que circulan por fuera de las grandes editoriales

Esta semana, Montevideo sumará una nueva feria dedicada al libro, pero con una particularidad: durante dos días reunirá en un mismo espacio a editoriales independientes, librerías y proyectos de autoedición de distintos puntos del país.

Se trata de FIEL, Feria Independiente de Editores y Libreros, que tendrá su primera edición este viernes y sábado dentro de Mercado Ferrando.

La feria funcionará de 14.00 a 22.00 con entrada libre. Habrá stands para recorrer catálogos, conocer novedades y encontrar publicaciones que no necesariamente forman parte de los circuitos comerciales más grandes. También participarán proyectos de autoedición, y habrá una zona de la producción editorial que suele tener una circulación más acotada.

Además de los libros, FIEL tendrá una programación de presentaciones, conversatorios y actividades abiertas vinculadas al mundo editorial. Entre los temas que atravesarán esas instancias estarán la edición independiente, la aparición de nuevas voces y el lugar de las librerías en la vida cultural de la ciudad.

La feria también abordará el proyecto de implementación de la Ley del Precio Único del Libro. La iniciativa plantea nuevas reglas para la comercialización de los libros y apunta a generar condiciones de competencia más parejas entre los actores de la cadena.

Con la combinación de venta, encuentros y discusión, FIEL llega para acercar al público una parte de la producción editorial uruguaya que suele circular por canales más pequeños.