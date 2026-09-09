Feria del Libro de San José 2026: más de 360 actividades copan el centro de la capital maragata

Hasta el domingo se realiza la 19° Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro de San José que utiliza distintos espacios de la ciudad con una programación que supera las 360 actividades y se extiende mucho más allá de la presentación de libros. Las carpas instaladas en la Plaza de los Treinta y Tres, las actividades en el Teatro Macció y el Espacio Cultural San José, además de la participación de instituciones, comercios y centros educativos, hacen que la feria transforme durante estos días buena parte del centro de la ciudad.

Bajo el lema “El poder de la palabra, el eco de lo que somos”, esta edición reúne presentaciones, mesas de conversación, talleres, narraciones orales, artes escénicas, conciertos, exposiciones e intervenciones artísticas. Según el relevamiento del programa oficial, se contabilizan más de 360 actividades y alrededor de 80 presentaciones de libros, y más de 40 talleres. Todas las actividades son gratuitas.

El crecimiento de la feria se refleja también en su despliegue territorial. Jorge Gutiérrez Pérez, director de Cultura de San José, explicó que la iniciativa comenzó en 2006 y que, aunque esta es la 19° edición ya que en 2020 no se realizó por la pandemia, son 20 años desde su creación. Lo que comenzó concentrado en edificios del entorno de la plaza fue incorporando carpas y nuevos espacios hasta convertirse en una propuesta que ocupa buena parte del centro de la ciudad.

El principal punto de encuentro es, como siempre, la Plaza de los Treinta y Tres, donde funcionan las distintas carpas. La Carpa Librera reúne 60 stands de librerías y editoriales que llegan desde Montevideo.

“Acá hay una actividad cada hora, en cada lugar. Hay superposición de actividades”, señaló Gutiérrez Pérez, quien recomendó consultar previamente el programa para elegir las propuestas. Hay propuestas para todos los gustos y edades.

Así, la programación se reparte entre el Teatro Macció, el Espacio Cultural San José, la Casa de la Cultura, el Instituto Cultural Español, el Instituto Histórico Cultural y Museo de Bellas Artes de San José, el Museo Wenceslao Varela, la Biblioteca Departamental y Hub San José, la Junta Departamental, la Escuela de Gobernanza, la Casa de las Artes y el Espacio Cultural Ignacio Espino.

El director de Cultura destaca que la feria tampoco se limita a la literatura. “No es solamente venta de libros y presentaciones”, explicó, al señalar que la programación incluye artes plásticas, artes escénicas y música, con conciertos y actuaciones en distintos puntos del centro.

Esa diversidad se refleja en una agenda que durante los próximos días, reúne algunos de sus principales nombres.

Hoy a las 20:00, la argentina Claudia Piñeiro y la española Rosa Montero participarán en la mesa “Literatura y locura”, en la sala Filomena Servetto del Teatro Macció. A la misma hora, en el Espacio Cultural San José, Orlando Oliveros ofrecerá la charla “Gabriel García Márquez, un genio de muchos rostros”.

Claudia Piñeiro, hoy en la feria del libro de San José. Foto: Archivo. (foto Estefanía Leal/Archivo El País)

Mañana, a las 19:00 en el Macció, se presentará Ni un solo día claro sin tormenta, de Cristina Peri Rossi, mientras que a las 20:00 Dolores Reyes participará en la mesa “Palabra que denuncia”, en la Carpa de la Palabra, donde abordará sus novelas Cometierra y Miseria.

El viernes, el programa incluye el módulo “Ecos de entre siglos (XX-XXI). Arte, política e industria cultural”, con Gabriel Peluffo Linari, y la presentación de El tridente: Marset, Betito Suárez, Fernández Albín. Poder narco en Uruguay, de Antonio Ladra. Ambas actividades serán en el Instituto Cultural Español, a las 19:00 y 20:00 respectivamente.

El sábado concentra además varias propuestas vinculadas con la circulación de los libros y el periodismo. A las 11:00, en Puro Cuento Libercafé, Kepa Murúa, Adriana Criado, Eduardo Jaspe, Lelia Romero y Graciela Huinao participarán del conversatorio “La ruta internacional del libro. Conversaciones sobre la industria editorial”, moderado por Boris Faingola. Y a las 19:00, Criado presentará Espíritu animal, segunda entrega de su saga juvenil Maplewood, mientras que en la Carpa de la Comunicación se desarrollará la mesa “El poder de la palabra de la voz femenina en el periodismo”, con Carolina Delisa, Patricia Madrid, Rosario Touriño y Romina Andreoli.

Lo nuevo de Peri Rossi se presenta en la Feria del libro de San José. Foto: Archivo. (LLuís Gené/ EFE/ Archivo El País)

Para Gutiérrez Pérez, la llegada de escritores y artistas de distintos países también forma parte del crecimiento de la propuesta. También señaló que algunos invitados participaron en ediciones anteriores, y que ahora regresan a San José.

Uno de los desafíos de una feria de estas dimensiones es saber cuántas personas participan. Gutiérrez Pérez evitó dar una cifra de público porque, al desarrollarse varias actividades en espacios abiertos, resulta difícil establecer un número preciso.

El carácter abierto de la feria es, justamente, uno de los aspectos que el director de Cultura considera centrales. La plaza permite que personas que quizá no entrarían espontáneamente a un teatro o a un centro cultural se acerquen a las carpas, recorran los stands, compren un libro o se detengan ante una presentación.

La feria también propone actividades para quienes llegan con niños: el espacio lúdico “Es tiempo de jugar” funciona en la Plaza de los Treinta y Tres y la ludoteca de los Espacios MEC permanece abierta de martes a sábado. Además, hay visitas guiadas al Reloj de la Basílica Catedral durante viernes, sábado y domingo.

Además, el cierre de esta edición será el domingo, a las 21:00, con un espectáculo a cargo de Malena Muyala y Ana Prada.

Más que concentrarse en una única sede, la Feria del Libro de San José construyó una programación que obliga a recorrer la ciudad para seguirla.

Por eso, la recomendación de la organización es sencilla: consultar el programa antes de ir, porque la cantidad de propuestas hace imposible hacer todo.

