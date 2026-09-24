Un reestreno con aditivos para impulsar una de las sagas más taquilleras del cine y que vuelve en diciembre

Hay una generación que aún se emociona cuando recuerda la épica de Avengers: Endgame, la película de 2019 que cerraba toda una etapa del Universo Cinematográfico de Marvel, la adolescencia de millones de personas y dejaba el sabor de una despedida.

Aún es, también, una de las películas más exitosas de la historia: recaudó 2.799 millones de dólares en la boletería mundial y, durante un tiempo, fue la más taquillera de la historia, hasta que un reestreno de Avatar (que lleva recaudados 2.923 millones de dólares) la dejó en segundo lugar.

Eso puede cambiar con el estreno mundial, hoy, de Avengers Endgame: Bonus, que se espera que acorte la diferencia en la taquilla con la aventura de James Cameron. O que la supere: la revista Variety prevé un primer fin de semana de 30 millones de dólares solo en Estados Unidos.

La película original comenzaba inmediatamente después de que Thanos (el villano interpretado por Josh Brolin) exterminara a la mitad de la población con un chasquido de dedos. Entonces, los Vengadores sobrevivientes se unían con otros guerreros de Marvel para revertir el tiempo. El tono que le daban los directores y hermanos Anthony y Joe Russo era de épica, incluyendo muertes inesperadas, retiros, legados y la tranquilidad de que el mundo volvía a ordenarse. Es una gran película.

El País le dio cinco estrellas en su entusiasta crítica.

“Endgame es un espectáculo cinematográfico que se disfruta mejor con cómplices y acólitos en la vuelta”, se leía en esa crítica. “Tiene suspenso, buena acción, un par de buenas resoluciones cinematográficas (atentos a un ingenioso plano secuencia en las calles de Tokio) y bastante humor, un ingrediente que vino ganando espacio de un tiempo a esta parte en la saga. Tiene, como todos los capítulos de la saga, una lectura política que la hace, para el profano en cuestiones de superhéroes, aún más interesante”.

La nueva versión tiene algunos agregados que, por lo visto, no entraron en las tres horas de la original: ahora quedó de 187 minutos. En Uruguay se verá, además, en Infinity Vision, “lo que garantiza a los espectadores una proyección cinematográfica excepcional”, de acuerdo con la información institucional. “Esto incluye pantallas gigantes con imágenes nítidas y un sonido extraordinario”.

Para esta nueva versión, los Russo han introducido, se dice, algunos sutiles ajustes narrativos y de color, además de nuevas líneas de diálogo en el funeral (atenti si no la vio y piensa hacerlo) de Tony Stark. Se espera que eso explique algo de por qué, en la anunciada Avengers: Doomsday, que se estrena en diciembre, Robert Downey Jr. pasa de ser Stark (o sea, Iron Man) a Doctor Doom, el villano.

A eso también contribuiría, se ha dicho, una aparición de Loki (el hermano díscolo de Thor, interpretado por Tom Hiddleston), que visita a Steve Rogers (o sea, el Capitán América) en el pasado para advertirle de algunas cosas.

El propio Joe Russo declaró que existe una “progresión natural” entre Endgame y Doomsday. “Se trata de conectar la historia de ambas películas”, le dijo a la revista Fandango. “Hay una progresión natural desde Endgame hasta Doomsday, que también incluye todas las demás historias que se han ido desarrollando. Pero creo que es importante volver a ver Endgame en cines por dos razones: primero, se lo van a pasar muy bien… y segundo, creo que es imprescindible verla para entender la historia de Doomsday”. Está vendiendo un producto.

Lo que se viene.

Endgame era el cierre de un recorrido que había pasado por Los Vengadores (2012), Avengers: La era de Ultrón (2015) y Avengers: Infinity War (2018), además de un montón de ramificaciones de cada uno de los superhéroes. El 16 de diciembre se estrena el renacimiento de la marca con Doomsday.

Ese nuevo episodio llega el mismo año en que Marvel (en ese caso, con Sony, no con Disney) tiene la película más vista: Spider-Man: Un nuevo día.

Doomsday, además de traer de nuevo a Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel, tiene un elenco gigantesco que abarca desde estrellas de las películas de X-Men de la década de 2000, como Patrick Stewart e Ian McKellen, hasta integrantes del elenco original de Avengers, como Chris Evans y Chris Hemsworth; desde Letitia Wright y Winston Duke, de Pantera negra, hasta incorporaciones más recientes, como Simu Liu, de Shang-Chi, y Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, de Los cuatro fantásticos. También están el nuevo Capitán América, Anthony Mackie, y la estrella de Ant-Man, Paul Rudd. Y hasta los Thunderbolts: Sebastian Stan, Florence Pugh, Wyatt Russell y David Harbour.

El propio Joe Russo declaró que existe una “progresión natural” entre Endgame y Doomsday. “Se trata de conectar la historia de ambas películas”, le dijo a la revista Fandango. “Hay una progresión natural desde Endgame hasta Doomsday, que también incluye todas las demás historias que se han ido desarrollando. Pero creo que es importante volver a ver Endgame en cines por dos razones: primero, se lo van a pasar muy bien… y segundo, creo que es imprescindible verla para entender la historia de Doomsday”. Está vendiendo un producto.

Pero por ahora, hay que ponerse al día con Endgame. Que de lo otro ya se hablará en su momento.

