Neil Vigdor, The New York Times

Los estudios cinematográficos y los directores parecen tenerlo en marcación rápida. Esos pretendientes han llegado con una larga lista de papeles tentadores y muy bien remunerados en grandes producciones de Hollywood. Buscan un protagonista capaz de garantizar la taquilla para The Batman o quieren sumar una estrella más a constelaciones de figuras como las de La odisea y Duna: Parte tres.

¿El elegido? El actor británico Robert Pattinson, de 40 años, que este mes consiguió uno de los papeles más codiciados de la pantalla grande, cuando Amazon MGM Studios lo anunció como el próximo James Bond.

Pero su ascenso hasta convertirse en el séptimo actor en interpretar al agente 007 en una saga que hasta ahora ha dado lugar a 25 películas oficiales plantea una pregunta que inquieta a sus seguidores: ¿cuánto podrá hacer fuera del universo de Bond?

En internet se desató rápidamente un debate sobre la trayectoria de Pattinson y las oportunidades que tendrá en el futuro. La discusión llegó incluso a las redes sociales de Steven Jay Rubin, autor de La enciclopedia completa de las películas de James Bond.

“Decían que él es Batman. ¿Cómo puede ser Bond?”, contó Rubin. Señaló que Hollywood lleva décadas haciendo excepciones con sus estrellas más importantes y que espera que esa práctica continúe en el caso de Pattinson. “Hay antecedentes por todas partes”, dijo. “Indiana Jones, por ejemplo. Harrison Ford era Han Solo y después fue Indiana Jones. ¿Alguien se queja y dice: ‘No podés interpretar a Indiana Jones, ya sos Han Solo’? Stallone hace Rocky y después es Rambo”.

Para algunos de los actores que precedieron a Pattinson, las exigencias de interpretar a 007 terminaron convirtiéndose, con el paso de los años, en una limitación. También provocaron algunas rupturas notorias que modificaron el rumbo de la franquicia y de los actores que dieron vida al elegante espía creado por Ian Fleming.

A mediados de la década de 1980, cuando los ejecutivos de los estudios buscaban al sucesor de Roger Moore como Bond, uno de los principales candidatos era Pierce Brosnan, el actor irlandés que por entonces interpretaba en televisión al detective privado Remington Steele, un personaje de perfil romántico.

Vivre et laisser mourir Live and Let Die Année : 1973 Réalisateur : Guy Hamilton Roger Moore D'après Ian Fleming Restriction : Droits de reproduction disponibles uniquement pour la France. Allstar/Cinetext Collection/Photo12.com-Allstar

Cuando la cadena NBC se enteró de que Brosnan era el elegido, dio marcha atrás con sus planes de cancelar Remington Steele, contó John Cork, fundador y director ejecutivo de la Ian Fleming Foundation e historiador de James Bond. La cadena se negó a liberar a Brosnan de su contrato.

Sin embargo, los ejecutivos de la cadena se ofrecieron a organizar las locaciones y el calendario de rodaje de la serie para que no interfirieran con las películas. Algo a lo que se opuso Albert “Cubby” Broccoli, histórico productor de Bond, “Cubby dijo: ‘Nuestro Bond no va a ser Remington Steele’”, recordó Cork. Fue una demostración de poder definitiva, agregó. “Y Cubby dijo: ‘Andate a volar. No, gracias’”.

El elegido fue Timothy Dalton, un actor galés de formación shakespeariana nacido que hasta entonces había participado en 11 películas. Su interpretación de 007 recibió críticas dispares. Su etapa como Bond se limitó a dos películas, antes de que los productores volvieran a un nombre conocido: Brosnan, que finalmente consiguió el papel a partir de GoldenEye, en 1995.

Molly Lopata, directora de casting de Remington Steele, señaló que el caso de Brosnan fue particular porque la mayoría de los actores de la serie no tenían papeles recurrentes. Aunque ya no trabaja en cine, ella también seguía de cerca el revuelo generado por la elección de Pattinson. “Será un gran Bond”, dijo.

A lo largo de las décadas, los actores que protagonizaron la célebre secuencia del cañón de pistola al comienzo de las películas de Bond también acumularon créditos destacados en otras producciones, mientras alternaban su trabajo como 007 con otros proyectos.

Entre Desde Rusia con amor (1963) y Goldfinger (1964), Sean Connery, el primer actor que interpretó a Bond y el que estableció la vara con la que se mediría a todos los demás, estuvo en Marnie de Alfred Hitchcock, junto a Tippi Hedren, contó Rubin. “Disfrutó de esa experiencia, que le permitió ampliar sus horizontes, y de todos modos ya estaba un poco cansado de Bond”.

Después de protagonizar las primeras cinco películas oficiales de Bond, Connery se alejó del papel y fue reemplazado por George Lazenby, un actor y modelo australiano relativamente desconocido, en Al servicio secreto de Su Majestad, de 1969. En 1971, seducido por un salario que entonces era récord, Connery regresó a la saga con Los diamantes son eternos.

Durante su etapa como Bond, Moore participó en numerosas películas, muchas de ellas producciones británicas, señaló Cork. También interpretó una parodia de su personaje de James Bond: un millonario que conducía un Aston Martin, en la comedia de 1981 Los locos del Cannonball, estrenada el mismo año que Solo para sus ojos, la duodécima película de la saga.

Durante las cuatro películas en las que Brosnan interpretó a Bond, también participó en la remake de El caso Thomas Crown, El espejo tiene dos caras y Marte ataca.

Daniel Craig, que sucedió a Brosnan como 007, protagonizó Entre navajas y secretos, La chica del dragón tatuado y Desafío, mientras todavía estaba vinculado a la saga.

Rubin considera que la elección de Pattinson para relanzar la franquicia fue una decisión inteligente de Amazon MGM Studios, en un momento de intensa competencia por captar la atención del público.

“Elegir a un actor relativamente desconocido probablemente habría sido un error táctico, porque el mundo cambió mucho desde que Bond apareció en los años sesenta”, señaló.

La capacidad de Pattinson para atraer al público, dijo, es indiscutible. “¿Cómo se llega a una nueva generación de seguidores de Bond? ¿Sabés qué los moviliza? Ahora ven que este tipo viene de Batman. Que hizo Crepúsculo en su momento. Que está en Duna. Conozco a este tipo. Eso le agrega un factor de intriga”.