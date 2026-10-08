Estrenos de cine: "Tres adioses", Jessica Chastain en modo terror, un drama premiado y la vuelta de "Cars"

La cartelera de esta semana ofrece opciones para distintos públicos, desde cine de autor y terror hasta una película animada que vuelve a la pantalla grande por su aniversario. A eso se suman dos festivales que amplían la oferta del cine independiente: el Monfic, en el Movie Montevideo, y, desde mañana, el 14° Festival de Cine Nuevo, con varias locaciones, entre ellas Cinemateca Uruguaya y Movie Punta Carretas.

Tres adioses, la nueva película de Isabel Coixet, es uno de los estrenos de la semana. La directora española vuelve con una historia que pone el foco en los vínculos. Se centra en una mujer que tras una separación, y un diagnóstico poco alentador, decide ver la vida de una manera más luminosa. La película se suma a una cartelera que esta semana combina nombres reconocidos con propuestas de nuevos realizadores.

Uno de los estrenos del llamado circuito comercial es Madre siniestra, una de terror cuyo título lo dice todo.

Es la del director británico Rob Savage (Host, The Boogeyman) y pasa por Bela (Arabella Olivia Clark), una niña de ocho años que vive en un hogar con problemas maritales y que comienza a relacionarse con una siniestra entidad que aparece en su casa inquietantemente parecida a su madre. La otra mamá (esa es la traducción literal del título en inglés) se vuelve amenazante, la cosa se pone del lado de una pesadilla sobrenatural. Jessica Chastain interpreta a las dos madres, acompañada por Jay Duplass, Dichen Lachman y Karen Allen. Es una producción de James Wan, a quien se considera una garantía.

Chicas tristes, coproducción entre México, España y Francia, es la ópera prima de la directora mexicana Fernanda Tovar (nacida en 1991), quien, sin embargo, ya había tenido por grandes festivales con sus cortometrajes. Chicas tristes se estreno en el festival de Berlín de donde se vino con premios.

Narra la historia de dos nadadoras adolescentes cuya amistad se pone a prueba tras una agresión sexual que una de ellas no sabe cómo nombrar. La película explora, se ha dicho, el silencio, la violencia de género y la búsqueda de palabras en la era digital.

Y llega a los cines una edición 20 aniversario de Cars, una oportunidad de ver al Rayo McQueen en pantalla grande.