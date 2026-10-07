Murió Eva Marie Saint a los 102 años: ganó el Oscar, trabajó con Kazan y Hitchcock y fue la madre de Superman

La actriz Eva Marie Saint, una leyenda del cine estadounidense ganadora del Oscar en los años cincuenta, murió el martes en Estados Unidos a los 102 años, informó su representante.

Saint marcó la llamada Edad de Oro de Hollywood por sus actuaciones bajo la dirección de renombrados realizadores como Elia Kazan o Alfred Hitchcock.

Falleció "de causas naturales" en su hogar en Los Ángeles, acompañada por familiares y seres queridos, detalló Jeff Sanderson en un comunicado a la AFP.

Saint conquistó el premio de la Academia en 1955 como actriz de reparto en el drama Nido de ratas, de Kazan, en el cual interpreta a Edie Doyle, el interés romántico del exboxeador y estibador Terry Malloy, interpretado por Marlon Brando.

Pasó a protagonizar junto a Cary Grant la obra maestra de Alfred Hitchcock, Intriga internacional (1959). La actriz fue una elección sorprendente para interpretar a la mujer fatal y agente doble que seduce a Grant.

Pero lo logró a pesar de que nunca volvió a trabajar con Hitchcock, quien era famoso por hacer pasar un infierno a sus protagonistas femeninas y por controlar a sus actores hasta el último detalle.

"Trabajó conmigo de afuera hacia adentro", dijo más tarde.

"Mi cabello, mi maquillaje, mis zapatos, mis joyas, mi bolso, mis guantes, todo. Y solo con crearme ese aspecto exterior, me dio la sensación de ser una espía".

Eva Marie Saint y Marlon Brando en "Nido de ratas". Foto: Difusión.

Una actuación atemporal

Saint continuó trabajando con otros directores legendarios, entre ellos Otto Preminger, con quien actuó junto a Paul Newman en Éxodo (1960); y dos años más tarde fue la pareja romántica de Warren Beatty en A cada cual su propio infierno, de John Frankenheimer. A pesar de tener Hollywood a sus pies, Saint decidió dar un paso al costado para formar una familia con el director Jeffrey Hayden.

Su hijo mayor, Darrell, nació apenas dos días después de ganar el Oscar a mejor actriz de reparto.

La brillantez con la que Saint encarnó a Edie Doyle (cuyo hermano es atraído hacia la muerte por el personaje de Brando) ha llegado a ser considerada por los críticos como la actuación más destacada de una película que en su momento fue venerada por sus papeles masculinos.

La comedida Saint no podría haber sido más diferente del método de Brando.

"Era adorable, realmente adorable, pero daba un poco de miedo", dijo más tarde sobre su enigmático coprotagonista.

"Sentía que podía ver a través de mí", le contó a Turner Classic Movies (TCM) en 2013.

La mamá de Supermán

Más de medio siglo después, Saint regresó a la pantalla grande como la madre adoptiva de Supermán en la exitosa película de 2006 Supermán regresa, cuando ya tenía poco más de 80 años.

Brandon Routh y Eva Marie Saint en "Superman regresa". Foto: David James

Y siguió activa hasta mediados de la década de 1990, interpretando un pequeño papel en la fantasía sobrenatural Un cuento de invierno junto a Colin Farrell y Russell Crowe, y como madre superiora en el drama sobre monjas Mariette in Ecstasy en 2019.

Pero la televisión era su medio preferido, y le rindió un Emmy en 1990 por su papel de viuda adinerada en la aclamada miniserie People Like Us.

Saint nació el 4 de julio de 1924 en Newark, Nueva Jersey, de padres cuáqueros a quienes atribuyó el haber desarrollado su sentido de la disciplina.

Ingresó a la Universidad Estatal de Bowling Green con la intención de convertirse en maestra, pero se graduó en artes dramáticas tras descubrir su pasión por el teatro.

Saint se formó en Nueva York en el Herbert Berghof Studio y luego en el Actors Studio, la cuna del método de actuación.

Algo poco común entre las parejas de Hollywood, su matrimonio con Hayden duró 65 años, hasta la muerte de él en 2016.

Con dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, Saint dijo que su longevidad le había dado una profundidad adicional a su trabajo.

"Cuanto más vives, más inteligente te vuelves, porque has estado presente, has visto cosas".

"Has pasado por diferentes experiencias emocionales en tu propia vida y, con suerte, entiendes mejor las cosas", dijo a TCM.

"Y eso te convierte en una mejor actriz".

Agencia AFP