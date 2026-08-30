Edward Furlong, debutó en el cine con 13 años junto a Arnold Schawzenegger y dice: "Le debo todo a Terminator"

Tenía 13 años, ninguna experiencia como actor y terminó como protagonista de una de las películas que marcaron la década de 1990: Terminator 2: El juicio final. A 35 años del estreno de la saga de James Cameron, la película regresa a la pantalla grande. En Movie hay funciones hasta el miércoles.

Para Edward Furlong, quien interpretó al adolescente John Connor en Terminator 2, la película le permitió comenzar una carrera en el cine, que luego continuó en Antes y después (donde compartió pantalla con Liam Neeson y Meryl Streep) y American History X, junto a Edward Norton.

Treinta y cinco años después del estreno de Terminator 2, Furlong dice que el personaje sigue acompañándolo. En charla con El País, el actor dijo que hace poco volvió a ver la película junto a su hijo de 19 años, y que funcionando como en su estreno. Además, el actor se reencontró en Londres con parte del elenco de la película, Linda Hamilton y Robert Patrick, y habla de la producción que marcó su debut en la pantalla grande.

Edward Furlong en "Terminator 2". Foto: Archivo.

—Tenías solo 13 años y no tenías experiencia profesional como actor cuando fuiste elegido para interpretar a John Connor. ¿Qué recordás del proceso de audición y del momento en que supiste que habías conseguido el papel?

—Fue una experiencia enorme en mi vida. Nunca había hecho nada antes de eso. Me descubrieron en un Boys and Girls Club. Yo estaba ahí pasando el rato y la directora de casting, Mali Finn, me preguntó si quería probar para una película. Y una cosa llevó a la otra. Fui a la audición y fue un proceso. Audicioné varias veces. Casi pierdo el papel y después lo recuperé. Recuerdo que tenía 13 años y entendía que era una oportunidad enorme para que algo muy importante sucediera en mi vida. Me lo tomé muy en serio y puse toda mi energía en eso. Creo que las audiciones fueron durante el verano, así que no tenía que ir a la escuela. Finalmente conseguí el papel.

—Tu relación con el T-800 de Arnold Schwarzenegger está en el corazón de la película. ¿Cómo fue construir esa relación con Arnold, tanto dentro como fuera de cámara?

—Arnold es increíble. Al principio quizás estaba un poco deslumbrado porque era un chico y nunca había conocido a alguien así. En ese momento Arnold era enorme. Era la estrella de cine más grande del mundo. Predator y Total Recall acababan de salir, así que era un poco abrumador. Pero con el tiempo, como pasé tanto tiempo con Arnold durante la película, se volvió algo natural trabajar con él. Me encantaba. Siempre me hacía reír. Es muy divertido y muy ingenioso. Al mismo tiempo, es muy profesional. Tiene una capacidad para levantar el ánimo en el set porque nunca se queja. Incluso cuando estás cansado, recuerdo que de alguna manera te levantaba, porque él es así. Es genial trabajar con él.

Imagen de la película "Terminator 2". Foto: Archivo.

—¿Hubo algún momento durante el rodaje en el que te diste cuenta de lo grande que iba a ser Terminator 2?

—Yo sabía que iba a ser grande. James Cameron ya había dirigido Terminator, Aliens y El abismo, todas películas enormes. Pero incluso hoy sigo sorprendido por lo grande que es. El simple hecho de que esté sentado acá, 35 años después, hablando de la película por su reestreno es increíble. Voy a cumplir 50 años, y la hice cuando tenía 13. Y todavía estoy hablando de esta película. Estuve en Londres recientemente y conocí a muchos chicos que tenían mi edad cuando salió la película y que la aman. Ha perdurado. Sigue siendo parte del imaginario colectivo y tengo mucha suerte de haber sido parte de algo así. Probablemente voy a hablar de esto casi hasta que ya no esté acá.

—Después trabajaste con grandes actores y directores, como John Waters, Meryl Streep y Edward Norton. ¿Alguna vez sentiste que el éxito de Terminator 2 hacía difícil dejar atrás a John Connor?

—No. Terminator 2 me dio una carrera que nunca habría tenido sin ella. Nunca había actuado antes, así que siento que le debo todo a Terminator. El simple hecho de haber podido hacer películas para ganarme la vida se debe a una película que hice cuando tenía 13 años. Me abrió una carrera maravillosa en la que pude trabajar con grandes actores y hacer muchas cosas. He podido seguir poniendo comida en la mesa y mantener una carrera. Tengo casi 50 años. Diría que las películas de las que estoy realmente orgulloso son probablemente un puñado, pero incluso así, haber podido hacer todo esto y trabajar con gente así ha sido una bendición.

—Treinta y cinco años después, nuevas generaciones siguen descubriendo Terminator 2. Cuando ves la película hoy, ¿qué ves de manera diferente a cuando tenías 13 años?

—Es curioso. No había visto la película en por lo menos un par de décadas. Hace poco la vi por primera vez con mi hijo. Tiene 19 años. Tenía curiosidad por ver qué era todo ese revuelo alrededor de la película. La estábamos viendo y nos miramos y dijimos: “Esta película es increíble, ¿no?”. Realmente lo es. Hacía tanto tiempo que no la veía que fue increíble volver a ella desde el lugar en el que estoy ahora, después de tantos años. Simplemente se mantiene. Es una película muy buena y estoy muy orgulloso de ser parte de ese legado.

—Si pudieras volver en el tiempo y hablar con el Edward Furlong de 13 años justo antes de empezar a filmar Terminator 2, ¿qué le dirías?

—Dios. Le diría que no se preocupara tanto por las cosas pequeñas y que está bien tal como es. Siento que pasé buena parte de mi infancia y de mi crecimiento preocupándome, intentando encajar, queriendo ser mejor y haciendo todas esas cosas. Si pudiera volver atrás, probablemente le diría al joven Eddie que se relajara, que disfrutara de la vida y que disfrutara de estar en el momento.