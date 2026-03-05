Estrenos de cine del 5 de marzo: concierto de Enhypen, reversión de un clásico de terror, una de Pixar y más

Por solo dos funciones, hoy a las 19.30 y el sábado a las 14.50, se podrá ver en Movie Montevideo Shopping el concierto de la banda de K-Pop Enhypen, titulado: Walk the line.

La boyband coreana que ha vendido millones de discos, se presentó en Coachella, llenó estadios en todo el mundo -de Japón y Singapur a Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Países Bajos- y hasta sirvió de inspiración para un animé (Dark Moon: The Blood Altar, está en Crunchyroll) muestra el detrás de una de las giras más exitosas.

Es uno de los estrenos que llegan para renovar la cartelera de cines. También se estrena la reversión de un clásico del cine, lo nuevo de la cineasta Laila Abbas, un documental uruguayo y una animación.

La reversión es ¡La novia!, que dirige Maggie Gyllenhaal y protagonizan Christian Bale y Jessie Buckley (candidata al Oscar por Hamnet, que sigue en cartel), junto a Penélope Cruz, Annette Bening, Peter Sarsgaard y Jake Gyllenhaal.

Es una nueva versión de La novia de Frankenstein, sobre la relación entre la Criatura del científico y una mujer asesinada a la que devuelven a la vida, con las luminarias marquesinas de Chicago de los años 30 como telón de fondo.

Además se estrena Gracias por operar con nuestro banco, de la palestina Laila Abbas.

La película, que pasó por varios festivales de cine, aborda la injusticia de las leyes islámicas a través de la historia de dos hermanas. Noura y Maryam intentan obtener una importante suma de dinero que está depositado en el banco, y que consideran que les corresponde a ellas (y no al hermano que vive en Estados Unidos), tras la muerte de su padre.

Con distinciones en el festival AtlanticDoc, y parte de la selección del Festival de Málaga, llega la uruguaya Río adentro. Se trata del nuevo documental de Pablo Martínez Pessi, responsable de Desde las aguas y Tus padres volverán.

Aquí cuenta sobre Lucas, un pescador de Villa Soriano que viaja por el Río Uruguay y el Río Negro para fotografiar los campamentos de pescadores y su oficio, a priori con el sueño de hacer un fotolibro.

El último título llegó el sábado, como preestreno, y se trata de la nueva creación animada de Disney-Pixar: Hoppers: Operación castor.

Con una estética similar a Big Hero 6, esta aventura está protagonizada por Mabel, una joven estudiante universitaria y amante de los animales que llega a un programa experimental y secreto que permite enviar la conciencia a un robot con apariencia de castor, para poder mejorar el trabajo de campo de los investigadores.

Cuando Mabel termina en el bosque, tendrá que unir fuerzas con otras especies que habitan en la zona para salvar el terreno de una gran amenaza: la construcción de una carretera que forma parte de los planes de reelección del alcalde de la ciudad.

El director Daniel Chong dijo en notas de prensa que el equipo de la película trabajó desde el principio para establecer un tono cómico único, apoyado en personajes divertidos que sostuvieran el relato. En versiones subtituladas, la película cuenta con las voces de Meryl Streep y Jon Hamm.