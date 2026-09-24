Estrenos de cine del 24 de setiembre: una premiada película de terror queer y otra afrofuturista

Además de Avengers Endgame: Bonus y El corazón de la bestia de las que se habla acá arriba hay dos estrenos más para la cartelera de cine uruguaya.

Uno de ellos es Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, la tercera película de Jane Schoenbrun, quien en 2024 hizo I Saw the TV Glow y se convirtió en uno de los nombres más atendidos del cine actual.

Acá hace lo que quiere con una comedia de terror que recupera el espíritu del slasher de la década de 1980, Martes 13, pero le suma profundidades psicológicas y metacinematográficas.

Es una historia sobre deseo y miedo en la que una directora queer (Hannah Einbinder, la de Hacks) va a hacer una remake de un clásico del terror y busca a su ermitaña protagonista (Gillian Anderson, Scully en Los archivos X). Mientras tanto, el asesino, que atiende como “Pequeña Muerte” y tiene una suerte de radiador en la cabeza anda suelto.

“Con una visión sabia, amable y desenfadada del sexo y el cine, la película flexible y sincera de Schoenbrun nos invita a desconectar y disfrutar del viaje”, escribió el crítico Blake Simmons en la revista Sight and Sound, cuando el estreno de Campamento Miasma en Cannes donde ganó la Palma Queer. “Un mundo completamente nuevo de placer visual y posibilidades cinematográficas se abre ante nosotros cuando lo hacemos”.

Cinemateca Uruguaya estrena la afrofuturista

Recuerdos de la princesa Mumbi

, del director keniata-suizo Damien Hauser. Ambientada en 2093, sigue a un joven cineasta que viaja a una África postapocalíptica dominada por antiguos reinos y es desafiado a documentar la realidad sin depender de la IA. Se estrenó con elogios en el festival de Venecia del año pasado.